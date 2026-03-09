Aumento de combustibles ¿Cuánto subirían los precios?

- Advertisement -

La escalada del conflicto en Oriente Medio ha disparado el precio internacional del petróleo, lo que podría generar un aumento de hasta el 15% en los combustibles en Argentina. El barril de Brent superó los 92 dólares, su valor más alto desde 2023, lo que encendió alertas en el sector energético local. La suba del petróleo se debe principalmente al temor de los mercados a una interrupción del suministro energético global, especialmente por la situación en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio de hidrocarburos. En el plano local, especialistas del sector energético estiman que por cada dólar que sube el barril de crudo, el precio final de los combustibles puede ajustarse entre 1% y 1,3%. Con el Brent por encima de los 92 dólares, el impacto potencial podría acercarse al 15% si el petróleo se mantiene en esos niveles durante varios meses. Esto podría traducirse en subas de entre 200 y 300 pesos por litro en naftas y gasoil. Sin embargo, el traslado al precio final depende de varios factores, como el costo del petróleo, el margen de refinación, los impuestos y el componente de biocombustibles.