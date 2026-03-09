lunes, marzo 9, 2026
General

Amplían el sistema de cámaras de vigilancia en Lincoln y localidades

El municipio también mantiene el apoyo logístico a las fuerzas de seguridad mediante el suministro de combustible e insumos, y se han finalizado refacciones en la Comisaría de la Mujer y la Familia, mientras avanzan obras en la Comisaría central de Lincoln y el Destacamento de El Triunfo

La Municipalidad de Lincoln continúa con la expansión del sistema de videovigilancia y la mejora de la infraestructura para el control policial en todo el Distrito, en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana. Se están instalando nuevos dispositivos en la ciudad cabecera, dependencias municipales y las localidades del partido, a través de convenios con las Cooperativas Eléctricas y de Servicios. En las localidades, se han consolidado circuitos de monitoreo con cámaras en Martínez de Hoz, Roberts, Las Toscas, El Triunfo y Arenaza. En Lincoln, se instalaron cámaras de vigilancia en las rotondas de las avenidas y se proyecta la colocación de nuevas cámaras en los accesos Hipólito Yrigoyen y García Tuñón, para ampliar la visual hacia las rutas circundantes.. Además, se avanza en el proyecto para la futura reubicación de la Subcomisaría de Roberts.

