jueves, marzo 5, 2026
21.7 C
Nueve de Julio
Música

Julia Zenko y Tango Loco Trío inauguran el Programa Cultural 2026 en Carlos Casares

Convoca la Sociedad Israelita de Carlos Casares para el 28 de marzo a las 20 en el Teatro Bristol y la invitación es abierta a la región

0
La sociedad Israelita de Carlos Casares da inicio a su Programa Cultural 2026 con un espectáculo de lujo: Julia Zenko + Tango Loco Trío, que se presentarán por primera vez en el Teatro Bristol.

El evento, que tendrá lugar el sábado 28 de marzo a las 20:00 hs en Lamadrid 130, invita a toda la comunidad a disfrutar de una noche a todo tango. Julia Zenko, con más de 40 años de trayectoria artística, compartirá escenario con el multipremiado grupo de tango-fusión integrado por Daniel Garcia, Horacio “Mono” Hurtado y Walter Castro.

Las entradas ya se encuentran disponibles en la página web de la Sociedad Israelita de Carlos Casares, a un valor de $15.000: Comprar entradas  

Tambien al sigueinte contaco: whatsapp +54 9 2395 43-1170 (Sociedad Israelita de Carlos Casares)

Además, en el sitio web se puede consultar la agenda completa del Programa Cultural Anual: Agenda de actividades 2026.

 

