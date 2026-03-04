Valentina González: La joven artista nuevejuliense que brilla con su propuesta musical ecléctica

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Valentina González, la prometedora cantante y compositora de Nueve de Julio, presentó recientemente nuevos temas de su proyecto musical Eterea, que refleja su diversidad de influencias y su pasión por crear música que cruza fronteras.

En una charla en Despertate por Cadena Nueve, Maxima 89.9 y Visión Plus TV, la artista compartió detalles sobre el proceso de creación de su música, su colaboración con su padre, Luis ‘Chino’ González, y las emociones que siente al ver la recepción del público ante su trabajo.

Con un enfoque único y una personalidad abierta a nuevos géneros, Valentina no se encasilla en un solo estilo. “Me considero muy ecléctica; consumo muchos géneros musicales, y esa diversidad se refleja en mi música. Desde reggaetón, bachata y blues hasta melodías románticas y boleros, cada tema tiene su propio toque”, comentó la joven.

El proceso de creación, explicó, es colaborativo. “Trabajo con mi papá, que es mi mayor apoyo en la composición. Yo le paso la idea y él la convierte en música con su guitarra. Esto hace que la creación sea dinámica, ya que tenemos la facilidad de encontrarnos constantemente”, añadió.

El nuevo disco, que surgió tras más de un año de trabajo, se encuentra en plena difusión. Los primeros adelantos ya fueron presentados en vivo en diversos conciertos, donde la artista ha recibido valiosos comentarios del público. “La gente es muy honesta con su feedback, y eso es lo que más valoro. Siempre estamos abiertos a mejorar y a adaptar nuestras presentaciones”, afirmó Valentina.

Entre sus composiciones, destacan los temas que incluyen letras profundamente románticas y una interpretación de la vida y el amor que conecta con los oyentes. “Soy muy romántica y eso se refleja en mi música, que siempre busca transmitir emociones auténticas”, explicó.

Además, Valentina no solo se dedica a la música; la danza también es parte fundamental de su arte. “Siempre soñé con ser cantante y bailarina, y ahora que puedo fusionar ambas cosas en mis videoclips, siento que estoy cumpliendo ese sueño”, expresó con entusiasmo.

En cuanto a su relación con el público y las plataformas digitales, Valentina destacó cómo estas herramientas le permiten llegar a una audiencia más amplia. “Subir mi música a plataformas como Spotify y YouTube me ha permitido compartir mi trabajo con muchas más personas, y aunque el proceso de subir el material puede ser un poco engorroso, la posibilidad de llegar a más oyentes lo hace valer la pena”, comentó.

Por último, Valentina compartió su visión para el futuro. “Este año, estamos gestionando presentaciones para compartir el disco completo con el público, y pronto lanzaremos más videoclips para acompañar las canciones”, concluyó.

A medida que avanza en su carrera, Valentina González sigue consolidando su lugar en la escena musical, mostrando su talento y dedicación en cada paso que da. Sin duda, su música Eterea está destinada a dejar una huella en los corazones de quienes la escuchan.

Redes y plataformas:

Valentina González invita a todos a seguir su música en Eterea a través de YouTube, Spotify y otras plataformas digitales, donde ya se pueden encontrar varios de sus temas más recientes.