Salud Pública

El 9 de marzo comienza la vacunación antigripal en la provincia

En el marco de la decisión de adelantar la campaña preventiva por la circulación del subclado k del virus de influenza A (H3N2), las dosis comenzarán a estar disponibles en los vacunatorios bonaerenses la próxima semana.

Con motivo de la detección de una nueva cepa del virus de influenza A (H3N2) que generó un fuerte brote en el hemisferio norte con alto impacto en los sistemas sanitarios de varios países, este año se decidió adelantar la campaña de vacunación antigripal en todo el país.
El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, aseguro que en los 135 municipios bonaerenses la vacuna estará disponible a partir del 9 de marzo en todos los vacunatorios habilitados.

Cabe recordar que la vacunación antigripal, además de ser la mejor y más efectiva forma de prevención de casos graves de la enfermedad, es obligatoria para una población objetivo, es decir, grupos de riesgo que pueden presentar complicaciones.

Para evitar internaciones o casos con neumonías asociadas, deben vacunarse todos los años:

  • Embarazadas y puérperas.
  • Niños y niñas de 6 a 24 meses.
  • Personas de 65 años y más.
  • Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo como diabetes, EPOC/asma, cardiopatías, obesidad, insuficiencia renal, entre otras patologías crónicas.
  • Personal de salud.

La influenza A (H3N2) subclado K es un subtipo del virus de la gripe A que, hasta el momento, no ha demostrado mayor gravedad que otras variantes. Sin embargo, en Europa se registró un adelanto de la temporada habitual de circulación del virus, con un aumento significativo de contagios e internaciones.

En este contexto, la cartera sanitaria nacional desarrolló en forma conjunta con las provincias la Estrategia de Abordaje Integral de Influenza, con el objetivo de mejorar las coberturas, proteger a la población objetivo y robustecer la capacidad de respuesta del sistema de salud antes del inicio de la temporada de mayor circulación viral.

Para hacer posible el adelantamiento de la campaña, el Ministerio de Salud de la Nación realizó una compra anticipada de las vacunas antigripal para adultos, antigripal adyuvantada (aTIV), destinada a mayores de 65 años, y antigripal pediátrica.

