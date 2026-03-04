El 9 de marzo comienza la vacunación antigripal en la provincia

- Advertisement -

Embarazadas y puérperas.

Niños y niñas de 6 a 24 meses.

Personas de 65 años y más.

Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo como diabetes, EPOC/asma, cardiopatías, obesidad, insuficiencia renal, entre otras patologías crónicas.

Personal de salud.

La influenza A (H3N2) subclado K es un subtipo del virus de la gripe A que, hasta el momento, no ha demostrado mayor gravedad que otras variantes. Sin embargo, en Europa se registró un adelanto de la temporada habitual de circulación del virus, con un aumento significativo de contagios e internaciones.

En este contexto, la cartera sanitaria nacional desarrolló en forma conjunta con las provincias la Estrategia de Abordaje Integral de Influenza, con el objetivo de mejorar las coberturas, proteger a la población objetivo y robustecer la capacidad de respuesta del sistema de salud antes del inicio de la temporada de mayor circulación viral.

Para hacer posible el adelantamiento de la campaña, el Ministerio de Salud de la Nación realizó una compra anticipada de las vacunas antigripal para adultos, antigripal adyuvantada (aTIV), destinada a mayores de 65 años, y antigripal pediátrica.