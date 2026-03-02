Se convoca para sumarse a la orquesta, el coro y la Banda Municipal

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio informa que se encuentra abierta la convocatoria para formar parte de los diversos espacios musicales que funcionan bajo la órbita de la Dirección de Cultura. Las propuestas abarcan opciones para distintas edades y niveles de formación, promoviendo el acceso a la música como herramienta de expresión y desarrollo artístico.

La Orquesta Nueve de Julio, coordinada por Cristian Luzza, convoca a músicos mayores de 8 años que cuenten con formación previa. Las actividades comenzarán el lunes 9 de marzo a las 19.30 horas en el Salón Blanco municipal. Como requisitos, se solicita saber leer música y disponer de instrumento propio.

Por su parte, la Orquesta Escuela Infanto Juvenil iniciará sus clases el mismo lunes a las 18 horas, ofreciendo orientación en violín, viola y violonchelo. La propuesta está destinada a niños de entre 6 y 12 años que ya posean conocimientos básicos de lectura musical.

En tanto, el Coro Municipal Infanto Juvenil “Santa Cecilia”, dirigido por el profesor David Maccagnani, retomará sus ensayos el martes 10 de marzo para el nivel infanto y el martes 17 para el nivel juvenil. Los encuentros se desarrollarán los días martes a las 18 horas para niños de 7 a 12 años y a las 19 horas para jóvenes de 13 a 30 años. Para integrar el coro no se requiere experiencia previa.

Finalmente, la Banda Municipal “Jesús Abel Blanco” abrirá la inscripción el miércoles 11 de marzo en las modalidades de percusión, caños y bronce. La convocatoria está dirigida a personas con o sin conocimientos musicales. Además, los mayores de 10 años sin experiencia podrán incorporarse a la escuela de aprendizaje. Las clases comenzarán ese mismo miércoles en el Salón Blanco municipal, a las 17.30 horas para la escuela y a las 19 horas para los integrantes de la banda.

Las personas interesadas podrán acercarse en las fechas y horarios indicados para realizar la inscripción de manera presencial.