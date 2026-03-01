El Viaje” es el nuevo lazamiento de la artista nuevejuliense Etérea que marca su carrera

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Valentina González, la joven cantautora de 26 años oriunda de Nueve de Julio, cierra febrero con el lanzamiento de su tercer disco “El Viaje”, disponible en todas las plataformas digitales.

Con este álbum, Etérea, su proyecto musical, da un salto importante, explorando una fusión de géneros como rock, reggae y bachata, que ya se han convertido en su sello personal.

El disco consta de ocho canciones, que profundizan en los altibajos emocionales del amor y el desamor, reflejando la madurez artística de Valentina, quien ya había dado muestras de su talento con discos previos como “Sentir”, “Deja Vu” y “Arriesgar”.

“El Viaje” promete cautivar a su audiencia con letras profundas y melodías que atraviesan distintos estados emocionales. Los videoclips oficiales correspondientes a las canciones del álbum serán lanzados de manera gradual en el canal oficial de YouTube de la artista, brindando a los seguidores una experiencia completa que combina lo musical con lo visual.

Puedes escuchar todo el trabajo de Etérea en plataformas como Spotify y seguir sus actualizaciones en sus redes sociales.

Con “El Viaje”, Etérea continúa demostrando que está lista para conquistar nuevos horizontes musicales.