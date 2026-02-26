jueves, febrero 26, 2026
General

También se interrumpirá el servicio de luz en Dennehy y Carlos María Naón

Alcanza a la zona rural y será este viernes 27, entre las 07:30 y 12:00 horas

Este viernes 27, entre las 07:30 a 12:00 hs, se producirá un corte de energía programado en Dennehy y Carlos María Naón, alcanzando a la zona rural, por tareas de mantenimiento esenciales. Este corte afectará el suministro de electricidad en las áreas delimitadas por líneas rojas en la imagen proporcionada.

Las tareas programadas tienen como fin mejorar el sistema eléctrico y garantizar un servicio más confiable a futuro. Sin embargo, es importante señalar que, si las condiciones climáticas son desfavorables, las actividades se postergarán y el corte se reprogramará para una fecha posterior.

Desde la empresa proveedora del servicio, se solicita a los vecinos estar preparados y tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante el período de corte. Agradecemos a la comunidad por su paciencia y comprensión mientras se desarrollan estos trabajos de mantenimiento.

