Se recuperaron más de 16 toneladas de residuos: se reafirma el compromiso con el medio ambiente

Esta semana, Nueve de Julio dio un paso más hacia la sostenibilidad con la concreción de una nueva venta de materiales reciclables, destacando la importancia del trabajo en la planta de separación de residuos.

En esta oportunidad, desde la Dirección de Gestión Ambiental comunal, se recuperaron 16.367 kilos de materiales, principalmente cartón y film, que ahora serán reinsertados en el ciclo productivo, evitando que terminen en el basural.

Este esfuerzo desde la Dirección refleja el compromiso continuo de la comunidad con la reducción de residuos y la protección del medio ambiente.