Las clases en el distrito comienzan el 3 de marzo ante paro del Frente de Unidad Docente Bonaerense para el lunes

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) ha confirmado que el lunes 2 de marzo se llevará a cabo un paro en toda la provincia debido a la falta de acuerdo salarial con el gobierno. La medida de fuerza afectará el inicio del ciclo lectivo en las escuelas públicas bonaerenses, que no se desarrollará con normalidad en muchas instituciones.

El paro fue ratificado tras intensas negociaciones paritarias donde los sindicatos afirmaron que la oferta salarial del gobierno no es suficiente para cubrir el impacto de la inflación y no recompone el poder adquisitivo del sector docente.

Ante ello, en el distrito de Nueve de Julio, el Acto de Inicio del Ciclo Lectivo 2026 se llevará a cabo, el martes 3 de marzo, a las 8:00 hs. en la Escuela Primaria N° 50, ubicada en Coronel Granada 1615.

La jornada contará con la participación de autoridades educativas locales, docentes, estudiantes y familias, quienes renovarán su compromiso con la educación pública.

La Jefatura Distrital, a cargo de la Prof. Gabriela Tiani, ha extendido la invitación a toda la comunidad educativa a participar de este encuentro de inicio del ciclo escolar.

En diálogo con CN, la Inspectora Jefa Distrital destacó que este acto representa un nuevo comienzo para la educación en el distrito, en el que se renovará el compromiso con la colaboración entre instituciones, docentes, estudiantes y familias.