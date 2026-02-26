La suba de los precios de la carne bovina fue impulsada por la caída del stock ganadero

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró un informe detallado sobre las causas que han generado el aumento reciente en los precios de la carne bovina de consumo humano en el país. A través de un análisis exhaustivo, se identificaron varios factores clave que explican la actual crisis en el mercado de la carne.

Según el informe, la principal causa del incremento de los precios fue una severa restricción de oferta que tuvo su origen en la caída del stock ganadero durante los años 2024-2025. Esta disminución del inventario afectó la disponibilidad de terneros, novillos y vaquillonas para faena, lo que redujo la oferta de carne en el mercado.

El fenómeno climático también jugó un papel fundamental. La sequía de 2023 deterioró las condiciones productivas y obligó a muchos productores a realizar ventas anticipadas de hacienda, lo que redujo aún más el stock disponible para los ciclos de producción posteriores. A esta problemática se sumaron las inundaciones registradas en 2024 y 2025, que acentuaron la contracción del mercado, provocando nuevas ventas anticipadas y un deterioro en los índices de preñez.

El informe subraya que la ausencia de políticas públicas orientadas a recomponer el stock ganadero y mitigar los efectos de los fenómenos climáticos ha sido un factor crucial que dificultó una recuperación sostenible del rodeo en el país.

A nivel logístico, el mal estado de los caminos rurales añadió más complicaciones al proceso, incrementando los costos de traslado de la hacienda y reduciendo aún más la oferta efectiva de carne.

En cuanto a la demanda internacional, esta se mantuvo elevada durante el periodo en cuestión, lo que absorbió una parte significativa de la producción local. En particular, la demanda de animales pesados contribuyó a incrementar la presión sobre los precios del novillo, lo que afectó también los precios de los cortes destinados al consumo interno.

Por otro lado, aunque el precio del maíz es un factor relevante en la producción ganadera, su impacto en el costo total de la hacienda no resulta suficiente para justificar el aumento en el precio de la carne. De acuerdo con el informe, la principal causa de la suba estuvo relacionada con la restricción de la oferta generada por los efectos climáticos y la firmeza de la demanda externa.

Este informe pone de manifiesto la necesidad urgente de políticas públicas que no solo mitiguen los efectos de los cambios climáticos, sino que también fomenten una mayor estabilidad en el sector ganadero para evitar que la carne continúe siendo un bien cada vez más inaccesible para los consumidores argentinos.

Contacto de prensa:

Agustín (Teléfono / WhatsApp): +54 9 11 6448-1669.

Dirección: Chile 1922, Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires C1227AAD, Argentina.

¿Te gustaría que incluya algún otro detalle o modifique algo de esta noticia?