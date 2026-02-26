La seguridad vial de los más chicos: una prioridad en el regreso a las aulas

- Advertisement -

Con el inicio del ciclo lectivo, la seguridad de los niños al ir y volver de la escuela se convierte en una de las preocupaciones más relevantes para padres, docentes y autoridades. Ya sea en auto, colectivo escolar, transporte público o caminando, es fundamental asegurarse de que los niños lleguen y regresen a sus hogares sin riesgos.

La clave está en tomar conciencia y planificar los trayectos más seguros para evitar incidentes.

La escuela, aliada en la seguridad de los niños

La institución educativa juega un papel esencial en la seguridad vial de los estudiantes. A través de la educación vial, los docentes pueden promover en clase la importancia de conocer y analizar los recorridos más seguros que los niños realizan, señalando los puntos más peligrosos y enseñando a tomar las precauciones necesarias. De esta forma, no solo se genera conciencia en los estudiantes, sino que también se pueden generar propuestas de mejora para garantizar su seguridad.

Organización de la entrada y salida

Una de las medidas preventivas más efectivas es la correcta organización de la entrada y salida de los estudiantes del establecimiento. Evitar que los niños crucen la calle sin supervisión y establecer medidas como el vallado de las zonas cercanas a la puerta de la escuela son acciones que pueden marcar la diferencia en la seguridad vial.

Educación vial y el Plan Nacional “Escuelas por la Vida”

El Plan Nacional de Educación Vial “Escuelas por la Vida” tiene como objetivo capacitar a docentes y realizar talleres presenciales sobre movilidad segura dentro del sistema de tránsito. Este tipo de acciones busca generar una cultura de seguridad vial que involucre a toda la comunidad educativa, para que el regreso a clases no solo sea una oportunidad de aprendizaje, sino también de prevención.