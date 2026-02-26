jueves, febrero 26, 2026
27.9 C
Nueve de Julio
jueves, febrero 26, 2026
27.9 C
Nueve de Julio
General

La CEyS Mariano Moreno programó un corte de energía en un sector de la ciudad

Será este viernes 27 de 06:30 a 08:30 hs, por tareas de mantenimiento

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

TÍTULO:

BAJADA:

La Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno (CEyS) programó para este viernes 27 de febrero un corte de energía programado en la zona urbana, desde las 06:30 hasta las 08:30 hs.

Alcanza a un sector importante de la ciudad confme el plano que muestra el alcence de la interrupción del servicio.

Las interrupciones estarán relacionadas con tareas de mantenimiento necesarias para garantizar la calidad del servicio. La zona afectada está delimitada en la imagen proporcionada, donde se marca con líneas ROJAS.

Es importante destacar que, en caso de que las condiciones climáticas sean adversas, las tareas se suspenderán y se reprogramarán hasta nuevo aviso.

Se recomienda a los usuarios que se vean afectados por el corte tomar las precauciones necesarias durante ese lapso.

Para más información, los usuarios pueden seguir las redes sociales oficiales de la CEyS Mariano Moreno.

#ceys9dejulio
#corteprogramados

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6144

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR