La CEyS Mariano Moreno programó un corte de energía en un sector de la ciudad

La Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno (CEyS) programó para este viernes 27 de febrero un corte de energía programado en la zona urbana, desde las 06:30 hasta las 08:30 hs.

Alcanza a un sector importante de la ciudad confme el plano que muestra el alcence de la interrupción del servicio.

Las interrupciones estarán relacionadas con tareas de mantenimiento necesarias para garantizar la calidad del servicio. La zona afectada está delimitada en la imagen proporcionada, donde se marca con líneas ROJAS.

Es importante destacar que, en caso de que las condiciones climáticas sean adversas, las tareas se suspenderán y se reprogramarán hasta nuevo aviso.

Se recomienda a los usuarios que se vean afectados por el corte tomar las precauciones necesarias durante ese lapso.

Para más información, los usuarios pueden seguir las redes sociales oficiales de la CEyS Mariano Moreno.

#ceys9dejulio

#corteprogramados