Kicillof abrirá el lunes las Sesiones Legislativas bonaerenses

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezará el próximo lunes 2 de marzo la 154° apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, en un acto que marcará el inicio formal del calendario político provincial y que coincidirá, además, con el comienzo del ciclo lectivo en territorio bonaerense.

La ceremonia se desarrollará en el recinto de la Cámara de Diputados y tendrá una particular relevancia política, ya que permitirá al mandatario provincial pronunciar su discurso inaugural en un contexto diferenciado de la apertura de sesiones del Congreso nacional, prevista para el día anterior y encabezada por el presidente Javier Milei. De este modo, el gobernador buscará instalar una agenda propia centrada en la gestión provincial y en los desafíos económicos y sociales del distrito más poblado del país.

El oficialismo provincial mantiene una posición dominante en ambas cámaras legislativas. En la Cámara de Diputados, integrada por 92 bancas, el bloque Fuerza Patria conserva la primera minoría con 39 legisladores, seguido por la alianza conformada entre La Libertad Avanza y el PRO, que reúne 31 escaños. El resto del recinto se completa con bloques minoritarios como la Coalición Cívica, Nuevos Aires y representantes de la izquierda.

La conducción de Diputados quedó en manos de Alejandro Dichiara como presidente del cuerpo, acompañado por Alexis Guerrera y Juanes Osaba en las vicepresidencias.

En el Senado bonaerense, compuesto por 46 miembros, el oficialismo también sostiene la mayoría con 24 bancas, pese al crecimiento opositor registrado tras las últimas elecciones, que permitió a La Libertad Avanza y el PRO alcanzar 16 representantes. La vicegobernadora Verónica Magario continuará al frente de la Cámara alta, mientras permanecen vacantes las vicepresidencias.

Más allá del predominio numérico, el oficialismo enfrenta tensiones internas. En Diputados, el bloque peronista será conducido por Facundo Tignanelli, dirigente vinculado a La Cámpora, acompañado por legisladores provenientes de distintos sectores del espacio.

La situación se replica en el Senado, donde las bancas oficialistas se dividen entre legisladores alineados con La Cámpora y aquellos identificados con el Movimiento Derecho al Futuro, sector cercano al gobernador. Este equilibrio interno será clave para la dinámica legislativa durante el año.

Entre las comisiones estratégicas, se prevé la continuidad de Marcelo Feliú al frente de Presupuesto y de Emmanuel González Santalla en Asuntos Constitucionales y Acuerdos, áreas centrales para el tratamiento de proyectos del Ejecutivo.

Desde la oposición libertaria anticiparon que impulsarán al menos 21 proyectos legislativos durante 2026. Uno de los principales ejes será la implementación de la Boleta Única de Papel en la provincia, iniciativa que buscará instalar el debate sobre reformas electorales y transparencia institucional.

En paralelo, los bloques minoritarios también intentarán ganar protagonismo. La Coalición Cívica, integrada por tres diputados, adelantó que promoverá la eliminación de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), argumentando que representa un costo innecesario para los ciudadanos sin impacto comprobable en la seguridad vial.

Por su parte, el espacio Nuevos Aires planteó una agenda centrada en la modernización del Estado y el fortalecimiento del sistema electoral bonaerense. Entre sus propuestas figura la creación del domicilio electrónico ciudadano, además de iniciativas vinculadas a seguridad, salud pública, educación y prevención del suicidio.

El bloque también trabaja en proyectos relacionados con educación sexual digital y prevención de ciberdelitos contra niños y adolescentes, así como en herramientas para la detección temprana de situaciones de violencia y vulnerabilidad juvenil.

La apertura legislativa será interpretada como una señal política clave en el escenario nacional. En un contexto económico complejo y con fuertes diferencias entre el gobierno provincial y la administración nacional, el discurso de Kicillof buscará reafirmar el rumbo de su gestión, defender políticas públicas provinciales y delinear las prioridades legislativas para el año.

Con mayoría propia pero atravesado por disputas internas y una oposición más articulada, el inicio del período parlamentario anticipa un 2026 de intensa actividad política en la Legislatura bonaerense.