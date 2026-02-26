jueves, febrero 26, 2026
11.1 C
Nueve de Julio
General

El Instituto de Previsión Social bonaerense inicia el pago de haberes de febrero para jubilados, pensionados

Es desde jueves y además alcanza a los beneficiarios de pensiones sociales, según terminación del DNI.

0
El Instituto de Previsión Social (IPS) informó que este jueves 26 comienza el calendario de pagos correspondiente a los haberes del mes de febrero destinado a jubiladas, jubilados y pensionadas y pensionados de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con el cronograma oficial, en esta primera jornada perciben sus haberes las personas con jubilaciones y pensiones cuyos DNI finalizan en 0, 1, 2 y 3.

Asimismo, cobran en la misma fecha las y los titulares de pensiones sociales no contributivas, sin distinción de terminación de documento, es decir, con DNI finalizados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Desde el organismo previsional recordaron además que el vencimiento del pago por ventanilla será el próximo 25 de marzo, por lo que las personas beneficiarias tendrán plazo hasta esa fecha para percibir sus haberes.

