Curso gratuito de Manipulación de Alimentos en San Cayetano: inscripción abierta

La Dirección de Bromatología, dependiente de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio, ofrece un nuevo curso gratuito sobre Manipulación Segura de Alimentos, que se llevará a cabo en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano”, ubicado en Libertad y Salta. La capacitación, con asistencia obligatoria, se realizará entre el 16 y el 20 de marzo próximo, de 8 a 10:30 hs.

Este curso tiene como objetivo proporcionar herramientas para la correcta manipulación de alimentos, asegurando el cumplimiento de los estándares de higiene y seguridad necesarios para garantizar la salud pública.

Los interesados pueden inscribirse a través de la página web de la Municipalidad de Nueve de Julio, en el siguiente enlace: www.9dejulio.gov.ar – 9dejulio.gov.ar/bromatologia-inscripcionCurso.php.

Este esfuerzo conjunto entre las áreas de Bromatología y Salud busca fomentar la seguridad alimentaria en la comunidad, mejorando la calidad de vida de todos los ciudadanos. Además, se prevé que este curso continúe con otros encuentros durante el próximo año.