La Hermana Alma de Jesús lanza una rifa para pintar el interior de la Capilla de Dennehy

En la mañana de este lunes, en Despertate por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Vision Plus TV, la hermana Alma de Jesús compartió detalles sobre una rifa solidaria que está en marcha para recaudar fondos destinados a la finalización de la pintura de la capilla de Dennehy. Durante la charla con el periodista Gustavo Tinetti, la religiosa explicó que la recaudación de esta rifa tiene como objetivo cubrir los gastos de la mano de obra para pintar la parte interior del templo.

El costo de la rifa es de $5000, un precio accesible, que ofrece como premio una freidora de aire de 7 litros. Si bien la hermana ha realizado varias rifas en el pasado, esta es la tercera y la más costosa hasta el momento, ya que la obra requiere de una inversión significativa para la mano de obra especializada, especialmente debido a la altura de las paredes de la capilla.

“La pintura interior de la capilla es lo último que falta después de las reparaciones en los techos y mampostería. Con el material ya comprado, solo necesitamos completar la obra”, explicó la hermana Alma. Para ello, se necesitan alrededor de 3 a 4 millones de pesos, que es el costo estimado para cubrir los gastos de la mano de obra. Además, convoca a grupos de voluntarios para se se sumen en la obra.

A pesar de las dificultades económicas y logísticas, la hermana mantiene la esperanza de que la comunidad logre responder a este llamado. “El objetivo es que para el 16 de julio, en la celebración de la patrona de la capilla, podamos consagrar el templo en su totalidad”, añadió Alma, destacando que Monseñor Ariel ha prometido la consagración, pero con la condición de que las obras estén terminadas.

La capilla de Dennehy, conocida por su belleza arquitectónica y su particular historia, sigue siendo un símbolo de la devoción en la región. “Es un lugar que no solo es un espacio de oración, sino también un refugio de comunidad”, expresó la hermana Alma. Durante la entrevista, también se mencionó que se están realizando actividades como la Hora Santa el 16 de cada mes y el Rosario en la Gruta de Padre Pío, un espacio muy cercano a la capilla, cada día 23.

La comunidad está invitada a participar de esta rifa solidaria, y aquellos que no puedan asistir a la capilla en persona, pueden contribuir de manera virtual contactándose al whatsapp 11 53565369. La hermana invitó a todos a unirse en oración y colaboración para que, con la ayuda de Dios y la generosidad de los fieles, puedan completar la obra de la capilla y cumplir con la promesa de su consagración.