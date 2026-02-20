Nuevo incendio en el basural: investigan intencionalidad por evidencias y se reforzarán controles

Un nuevo foco de incendio se registró cerca de las 22.15 de este jueves 19 de febrero en el basural municipal, lo que obligó a la rápida intervención de los Bomberos Voluntarios de Nueve de Julio, quienes lograron controlar la situación y evitar que las llamas se propagaran a otros sectores del predio.

El foco ígneo se encontraba en cercanías de uno de los caminos internos, en un área de fácil acceso y salida, alrededor de un árbol recientemente podado. Se trata de un sector que no había sido alcanzado por incendios anteriores y que, además, había sido enfriado de manera preventiva días atrás. En el lugar también se habrían detectado elementos que podrían constituir indicios de una quema intencional.

Ante esta situación, la intendente María José Gentile se hizo presente para supervisar las tareas y confirmó que se avanzará con la ampliación de la denuncia penal presentada semanas atrás, a partir de la presunción de que el hecho podría haber sido provocado.

A las labores de extinción se sumó una retroexcavadora municipal, que trabajó hasta altas horas de la noche removiendo residuos y realizando movimientos de suelo para reducir al mínimo la posibilidad de reinicios.

En paralelo, se dispuso reforzar las medidas de control en el predio: se instalará una cámara de seguridad en el ingreso, se delimitará adecuadamente el sector y se prohibirá el acceso a personas ajenas a las actividades autorizadas, con el objetivo de prevenir nuevos episodios.