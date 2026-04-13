La Provincia transfirió $13.010 millones a los municipios y alivió parcialmente las arcas locales

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El Gobierno de Axel Kicillof transfirió $13.010 millones a los 135 distritos bonaerenses, correspondientes a la primera cuota del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM). La medida busca aliviar la situación financiera de los municipios, regularizar atrasos de Tesorería y financiar proyectos de carácter social, ambiental y de infraestructura.

El monto fue distribuido según el Coeficiente Único de Distribución (CUD), que pondera variables como población, capacidad tributaria y necesidades básicas, lo que favorece a los distritos más grandes, que concentran la mayor porción de los recursos.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, explicó que el desembolso se financia con la reciente colocación de bonos provinciales por un total de 232 mil millones de pesos y destacó que la propuesta original del Ejecutivo permitiría que el 100% de los fondos se distribuya según el CUD, aunque cualquier modificación requiere aprobación legislativa.

Desde la cartera conducida por Pablo López destacaron: “Una vez más, es necesario advertir acerca del complejo contexto fiscal que atraviesa la Provincia, producto del recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional y la caída de la recaudación. Aún en este escenario, el Gobierno provincial cumple con sus obligaciones y trabaja en conjunto con los 135 municipios para dar respuestas a la ciudadanía bonaerense”.

El FEFIM se integrará con el 8% de los recursos obtenidos por el endeudamiento autorizado y tendrá una garantía mínima de $250.000 millones provenientes de Rentas Generales, a transferirse en cinco tramos entre abril de 2026 y junio de 2027. Del total, el 70% se distribuirá según el CUD y el 30% restante financiará programas provinciales ejecutados por los Ministerios de Infraestructura y Servicios Públicos, Transporte y el Instituto Cultural.

En paralelo, intendentes radicales solicitaron que los fondos provenientes del endeudamiento sean de libre disponibilidad, permitiendo su uso en gastos corrientes de los distritos. Sin embargo, la propuesta ha sido bien recibida por jefes comunales de distintos espacios políticos, dado el delicado estado financiero de los municipios.