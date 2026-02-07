sábado, febrero 7, 2026
sábado, febrero 7, 2026
30.5 C
Nueve de Julio
General

Paro docente: gremios bonaerenses se movilizan contra la reforma laboral del Gobierno

El Frente de Unidad Docente Bonaerense anunció una medida de fuerza para el 11 de febrero en rechazo a las políticas nacionales y en reclamo por salarios y financiamiento educativo

Los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) confirmaron la realización de un paro de actividades para el próximo miércoles 11 de febrero.

La medida de fuerza se llevará adelante en rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y que actualmente se debate en el Congreso, en un contexto marcado por las negociaciones paritarias en el ámbito provincial.

El FUDB está integrado por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA), la Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires (UDOCBA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).

Según indicaron desde el frente gremial, la huelga responde al “ajuste en educación” que, aseguran, lleva adelante el Ejecutivo nacional encabezado por el presidente Javier Milei. En ese sentido, los sindicatos también reiteraron el reclamo por “la devolución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y de las sumas retenidas por el Gobierno nacional”.

La medida de fuerza tendrá una duración de 24 horas y, si bien fue anunciada por gremios bonaerenses, se prevé que tenga alcance nacional.

