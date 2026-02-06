viernes, febrero 6, 2026
General

Trabajos de mantenimiento en Av. Compairé para mejorar la transitabilidad

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, está llevando a cabo tareas de perfilado, nivelación y mantenimiento en la totalidad de la traza de Av. Compairé, desde Av. Agustín Álvarez hasta la Ruta Provincial 65. Se solicita precaución a quienes transiten por la zona debido a los trabajos en curso.

La Municipalidad de Nueve de Julio, mediante la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, informa a la comunidad sobre el inicio de importantes tareas de mantenimiento en la Avenida Compairé, un tramo clave que conecta la ciudad con la Ruta Provincial 65.

Las tareas incluyen el perfilado y nivelación de la calzada, con el fin de mejorar las condiciones de transitabilidad y brindar mayor seguridad a los conductores y peatones que transitan por el área. Para ello, se está utilizando una motoniveladora, una maquinaria especializada que permite realizar estos trabajos de forma eficiente.

Desde el municipio se recomienda a los automovilistas y transeúntes que circulen con precaución por la zona afectada, debido a la presencia de maquinaria pesada y posibles desvíos temporales. Se espera que las tareas no solo mejoren la seguridad vial, sino que también optimicen el flujo de tránsito en esta importante arteria de la ciudad.

Estos trabajos forman parte de un plan integral de mejoras en la infraestructura vial del municipio, que busca garantizar condiciones óptimas para la circulación de los vecinos y visitantes de Nueve de Julio.

Se agradece la colaboración de todos y se solicita paciencia mientras se completan las tareas de mantenimiento.

