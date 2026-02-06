Realizan trabajos de limpieza en canalizaciones de la calle Juan XXIII

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de sus áreas operativas, llevó a cabo una serie de trabajos de limpieza en las canalizaciones (zanjas y cunetas) ubicadas en la calle Juan XXIII, entre Salta y Poratti. Durante las tareas, se observó la acumulación de basura domiciliaria y restos de plantas de gran porte, los cuales habían sido arrojados en forma indebida.

Desde la administración municipal, se hizo hincapié en que este tipo de acciones perjudica gravemente el normal escurrimiento del agua, generando obstrucciones que pueden generar inundaciones o problemas de circulación. Además, estas prácticas afectan el mantenimiento general de la vía pública y demandan un esfuerzo adicional por parte de los equipos de trabajo municipales.

Con el objetivo de evitar inconvenientes futuros y mejorar la calidad del espacio público, se solicita a los vecinos que no arrojen residuos ni restos de poda en zanjas, cunetas ni otros espacios públicos. Se recuerda también la importancia de respetar los canales y horarios habilitados para la disposición de este tipo de materiales, con el fin de contribuir al cuidado y buen estado de la ciudad.

El Municipio reafirma su compromiso con el mantenimiento urbano y pide la colaboración de la comunidad para preservar el bienestar y el orden en las calles de Nueve de Julio.