General

Línea de Atención WhatsApp: herramienta práctica para reclamos vecinales del distrito

Vecinos podrán reportar inconvenientes o realizar consultas a través de un servicio rápido y directo de lunes a viernes, mejorando la comunicación con la municipalidad

La línea de atención exclusiva para reclamos vecinales sigue vigente en Nueve de Julio, permitiendo una forma ágil y directa de comunicarse para resolver distintos inconvenientes relacionados con servicios municipales.

A través del número 2317-581111, disponible únicamente por WhatsApp, los vecinos podrán efectuar consultas y reportar problemas de lunes a viernes, entre las 8 y las 12 horas. Este servicio está diseñado para gestionar reclamos vinculados a la recolección de residuos, el cuidado de espacios verdes, las obras públicas, el urbanismo, el tránsito y la salud.

La iniciativa tiene como objetivo facilitar un canal de comunicación rápido y efectivo entre los ciudadanos y el municipio, mejorando la resolución de problemas cotidianos. Esta herramienta busca también fortalecer el vínculo entre ambos, brindando una atención más eficiente y un acceso directo a la solución de las problemáticas locales.

