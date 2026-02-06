La Intendente de Nueve de Julio tomó juramento al nuevo Juez de Faltas interino, Pedro Rebbotaro

- Advertisement -

En un acto protocolar y de carácter sencillo, la Intendente de Nueve de Julio, María José Gentile, tomó juramento a Pedro Rebbotaro como nuevo Juez de Faltas interino del municipio. La ceremonia se llevó a cabo en el despacho de la jefa comunal, en presencia de autoridades locales, destacando la presencia del Juez de Faltas del Juzgado 2, Roberto Solis.

El acto comenzó con la fórmula de juramento en la que Rebbotaro, de pie frente a la Intendente, juró “por la patria, desempeñar fielmente el cargo de Juez de Faltas interino, para el que ha sido designado, respetando y haciendo respetar las leyes que en cuanto a usted dependa”. Tras un breve “sí, jura” de Rebbotaro, la Intendente respondió: “Si así no lo hiciera, que la patria se lo cuente”.

Este acto formal marca el inicio de la función de Rebbotaro como encargado del Juzgado de Faltas de Nueve de Julio, un cargo clave en el ordenamiento legal y administrativo del distrito, encargado de velar por el cumplimiento de las normativas locales y el tratamiento de diversas infracciones.

Pedro Rebbotaro asume este desafío en carácter interino, luego de la vacancia del cargo. Con su nombramiento, se espera que continúe trabajando en la mejora de los procedimientos administrativos, así como en la transparencia y eficiencia en la resolución de los conflictos que lleguen a su despacho.

La Intendente Gentile destacó la importancia de la función pública en el ámbito judicial, subrayando el compromiso de Rebbotaro para cumplir con las normativas que rigen el municipio y brindar respuestas ágiles y justas a la comunidad.

El acto fue breve pero significativo, reflejando la confianza depositada por la Intendente y la comunidad en el nuevo Juez de Faltas interino para desempeñar sus funciones con imparcialidad y responsabilidad.