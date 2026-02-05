Verano en comunidad: Una agenda para toda la familia

- Advertisement -

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ofrece una variedad de actividades gratuitas para disfrutar en familia durante la temporada estival. en La Matanza, San Miguel, Quilmes y Moreno, promoviendo el deporte, la vida al aire libre y la recreación. Además, se ofrecen actividades en los Paradores RECREO de Villa Gesell y Miramar, con torneos, clases abiertas, juegos y música en vivo. El Ministerio también lleva adelante las jornadas de Organizar Comunidad, acercando trámites y servicios a los barrios, y los Mercados de Productores Familiares Itinerantes, que ofrecen alimentos y productos a precios populares.