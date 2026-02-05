jueves, febrero 5, 2026
25.5 C
Nueve de Julio
General

Verano en comunidad: Una agenda para toda la familia

A través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, se llevan adelante las Colonias de Verano en Comunidad, una iniciativa que reúne a más de 7 mil chicos y chicas

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ofrece una variedad de actividades gratuitas para disfrutar en familia durante la temporada estival.en La Matanza, San Miguel, Quilmes y Moreno, promoviendo el deporte, la vida al aire libre y la recreación. Además, se ofrecen actividades en los Paradores RECREO de Villa Gesell y Miramar, con torneos, clases abiertas, juegos y música en vivo. El Ministerio también lleva adelante las jornadas de Organizar Comunidad, acercando trámites y servicios a los barrios, y los Mercados de Productores Familiares Itinerantes, que ofrecen alimentos y productos a precios populares.

 

