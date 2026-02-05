Tasa de Red Vial: Beneficios y Plazos Importantes para Productores Agropecuarios

La Sociedad Rural de Nueve de Julio comunica a los productores agropecuarios que la primera cuota de la Tasa de Red Vial para el año 2026 vence el próximo 10 de febrero. Aquellos que se encuentren bajo las situaciones de Emergencia o Desastre Agropecuario pueden acceder a beneficios importantes para facilitar el cumplimiento de este pago.

Beneficios disponibles:

Emergencia Agropecuaria: Los productores que cuenten con esta categoría tendrán una prórroga de 180 días para el pago de la cuota, sin intereses ni recargos.

Desastre Agropecuario: Los productores que se encuentren bajo esta declaración estarán exentos del pago de la cuota, de acuerdo con el porcentaje establecido en la declaración de emergencia.

¿Cómo acceder a estos beneficios?

Para acceder a los beneficios mencionados, los productores deben presentar la siguiente documentación antes del 10 de febrero de 2026:

Nota de solicitud dirigida a la Sra. Intendente, solicitando la exención o prórroga, detallando los números de los inmuebles afectados. La nota debe estar firmada por el titular o titulares e incluir firma, aclaración, DNI, teléfono y correo electrónico de contacto. Certificado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario emitido por la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la Provincia de Buenos Aires (CEDABA). Copia de la escritura de las partidas que correspondan. DNI de los contribuyentes que figuren en las escrituras presentadas.

Desde la Sociedad Rural de Nueve de Julio se hace hincapié en la importancia de cumplir con la presentación de la documentación dentro de los plazos establecidos para evitar inconvenientes y aprovechar estos beneficios.

Para más información, los interesados pueden ponerse en contacto con la Sociedad Rural o consultar a las autoridades locales.