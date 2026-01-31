Más de 94 millones de pesos recibieron las asociaciones de Bomberos Voluntarios de Nueve de Julio, Facundo Quiroga y Dudignac

- Advertisement -

Un subsidio permitirá fortalecer la capacidad operativa de los Bomberos Voluntarios de Nueve de Julio, Dudignac y Facundo Quiroga, para enfrentar emergencias y mejorar las instalaciones de los cuarteles.

El apoyo se enmarca en una ayuda que el gobierno nacional hizo a las instituciones que protegen vidas y bienes a lo largo y ancho del país.

En este caso, el Bloque de la Libertad Avanza del distrito nuevejuliense puso en blanco y negro la cifra que cada Asociación de Bomberos recibe como subsidio que es de $94.924.971,75 para cada una, dentro de un total nacional de $100.810.319.998,50 destinado a bomberos voluntarios en todo el país.

Este subsidio otorgado por el Gobierno Nacional tiene como objetivo fortalecer la capacidad de respuesta de los cuerpos de bomberos y facilitar la adquisición de equipamiento de rescate, así como la mejora de las instalaciones de los cuarteles.

A través de esta iniciativa, se busca garantizar que los bomberos voluntarios cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar emergencias de cualquier magnitud, incluyendo desastres previstos en diversas provincias.

El Bloque de la Libertad Avanza subrayó que este subsidio es un merecido reconocimiento a la labor incansable de los bomberos voluntarios, quienes con valentía y dedicación, arriesgan sus vidas para proteger a la comunidad. Además, destacaron que el equipamiento moderno y las mejoras en los cuarteles son fundamentales para mantener la eficiencia y la seguridad de las operaciones en las zonas de mayor riesgo.

“Es un paso importante para mejorar la infraestructura y los recursos de nuestros bomberos, y así poder seguir protegiendo a las familias de Nueve de Julio y de toda la región”, expresó un portavoz de la agrupación política.

Con la aprobación de esta partida, se espera que las entidades de bomberos de la región cuenten con la capacidad necesaria para enfrentar no solo las emergencias locales, sino también aquellas que pudieran surgir en territorios interprovinciales.

El subsidio refleja un compromiso continuo con la seguridad de la población y con quienes, de manera voluntaria, contribuyen de manera desinteresada al bienestar de la comunidad.