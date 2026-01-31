sábado, enero 31, 2026
22.2 C
Nueve de Julio
sábado, enero 31, 2026
22.2 C
Nueve de Julio
General

Independiente y Racing: los Clubes de la provincia que encabezan el Ranking de Socios de la AFA

Luego está Estudiantes de La Plata, consolidándose como los principales referentes del fútbol bonaerense en cuanto a popularidad y apoyo

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reveló el ranking de socios de los clubes de la Liga Profesional, en el que se destacan los equipos bonaerenses. Con una diferencia de más de 350 mil socios entre el primero y el último, los números reflejan una clara tendencia del fútbol argentino.

En el informe “Clubes 2025”, AFA presentó la lista de socios de los clubes de Primera División, donde Independiente lidera el podio de los equipos bonaerenses con 165.262 socios. Le siguen Racing, con 102.707 socios, y Estudiantes de La Plata, con 55.871.

A continuación, se encuentran Lanús (36.206) y Gimnasia y Esgrima La Plata (35.389). Más abajo en el ranking, Banfield (16.803), Sarmiento de Junín (9.340), Tigre (9.181), Platense (9.132), Defensa y Justicia (7.400) y Aldosivi (5.604) completan la lista de los clubes bonaerenses.

El ranking absoluto muestra a River Plate como el club con más socios del país, con 352.712, seguido por Boca Juniors con 282.644. Entre los dos clubes más grandes del país, la diferencia es de 70 mil socios.

Ranking de Socios – Clubes de la Liga Profesional

  1. River Plate: 352.712 socios

  2. Boca Juniors: 282.644

  3. Independiente: 165.262

  4. Rosario Central: 104.951

  5. Racing Club: 102.707

  6. San Lorenzo: 89.717

  7. Newell’s Old Boys: 84.759

  8. Vélez Sarsfield: 79.083

  9. Talleres (Córdoba): 70.582

  10. Huracán: 68.755

  11. Belgrano (Córdoba): 67.318

  12. Estudiantes de La Plata: 55.871

  13. Lanús: 36.206

  14. Gimnasia y Esgrima (La Plata): 35.389

  15. Instituto (Córdoba): 29.156

  16. Atlético Tucumán: 27.956

  17. Unión (Santa Fe): 22.774

  18. Argentinos Juniors: 20.069

  19. Independiente Rivadavia (Mendoza): 18.926

  20. Banfield: 16.803

  21. Sarmiento (Junín): 9.340

  22. Tigre: 9.181

  23. Platense: 9.132

  24. Defensa y Justicia: 7.400

  25. Central Córdoba (Santiago del Estero): 6.567

  26. Aldosivi (Mar del Plata): 5.604

  27. Barracas Central: 3.107

  28. Deportivo Riestra: 1.007

Entre los 11 clubes bonaerenses que participan en la Liga Profesional, Independiente es el que más socios ha logrado captar, consolidándose como uno de los equipos más populares no solo de la provincia, sino del país. Mientras tanto, los clubes como Banfield, Sarmiento, y Aldosivi tienen un número de socios considerablemente más bajo en comparación con los gigantes del fútbol argentino.

Los datos reflejan una clara dominancia de los clubes de Buenos Aires en términos de socios, con Independiente, Racing, y Estudiantes como los principales representantes de la provincia.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6118

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR