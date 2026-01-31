Independiente y Racing: los Clubes de la provincia que encabezan el Ranking de Socios de la AFA

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reveló el ranking de socios de los clubes de la Liga Profesional, en el que se destacan los equipos bonaerenses. Con una diferencia de más de 350 mil socios entre el primero y el último, los números reflejan una clara tendencia del fútbol argentino.

En el informe “Clubes 2025”, AFA presentó la lista de socios de los clubes de Primera División, donde Independiente lidera el podio de los equipos bonaerenses con 165.262 socios. Le siguen Racing, con 102.707 socios, y Estudiantes de La Plata, con 55.871.

A continuación, se encuentran Lanús (36.206) y Gimnasia y Esgrima La Plata (35.389). Más abajo en el ranking, Banfield (16.803), Sarmiento de Junín (9.340), Tigre (9.181), Platense (9.132), Defensa y Justicia (7.400) y Aldosivi (5.604) completan la lista de los clubes bonaerenses.

El ranking absoluto muestra a River Plate como el club con más socios del país, con 352.712, seguido por Boca Juniors con 282.644. Entre los dos clubes más grandes del país, la diferencia es de 70 mil socios.

Ranking de Socios – Clubes de la Liga Profesional

River Plate: 352.712 socios Boca Juniors: 282.644 Independiente: 165.262 Rosario Central: 104.951 Racing Club: 102.707 San Lorenzo: 89.717 Newell’s Old Boys: 84.759 Vélez Sarsfield: 79.083 Talleres (Córdoba): 70.582 Huracán: 68.755 Belgrano (Córdoba): 67.318 Estudiantes de La Plata: 55.871 Lanús: 36.206 Gimnasia y Esgrima (La Plata): 35.389 Instituto (Córdoba): 29.156 Atlético Tucumán: 27.956 Unión (Santa Fe): 22.774 Argentinos Juniors: 20.069 Independiente Rivadavia (Mendoza): 18.926 Banfield: 16.803 Sarmiento (Junín): 9.340 Tigre: 9.181 Platense: 9.132 Defensa y Justicia: 7.400 Central Córdoba (Santiago del Estero): 6.567 Aldosivi (Mar del Plata): 5.604 Barracas Central: 3.107 Deportivo Riestra: 1.007

Entre los 11 clubes bonaerenses que participan en la Liga Profesional, Independiente es el que más socios ha logrado captar, consolidándose como uno de los equipos más populares no solo de la provincia, sino del país. Mientras tanto, los clubes como Banfield, Sarmiento, y Aldosivi tienen un número de socios considerablemente más bajo en comparación con los gigantes del fútbol argentino.

Los datos reflejan una clara dominancia de los clubes de Buenos Aires en términos de socios, con Independiente, Racing, y Estudiantes como los principales representantes de la provincia.