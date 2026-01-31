Bomberos Voluntarios de Dudignac aclararon que no recibieron el dinero anunciado por el Gobierno

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Dudignac aclará esta mañana que no se ha recibido el dinero que se señalara desde un medio de comunicación.

La información fue dada a conocer por La Libertad Avanza distrital desde un comunicado dando cuenta que se había entregado más de $94 millones a los cuartes de Nueve de Julio, Facundo Quiroga y Didignac en el marco de una cifra mayor.

En tanto desde distintas Asociaciones de Bomberos del país se aclaró que no se trata de un subsidio destinado a los bomberos voluntarios, sino de un importe que nace de ley nacional que debería ser entregado de manera anual por el gobierno nacional, y sigue sin ser distribuido, lo que genera una creciente preocupación entre las asociaciones y los propios bomberos.

Según lo establecido por la Ley 25.054, el Estado tiene la obligación de recaudar el 5% de las primas de seguros de vehículos y destinarlas al financiamiento de las mil asociaciones de bomberos que operan en el país. Este monto debe ser entregado dentro de los primeros seis meses de cada año, pero hasta ahora, los fondos correspondientes a 2025 y 2026 no han sido entregados, lo que ha retrasado la operatividad de los cuarteles.

El origen de estos fondos no proviene de recursos del gobierno central o de la caja del Estado, sino de los aportes directos de los ciudadanos a través del pago de sus seguros. Cada vez que un ciudadano paga su seguro de vehículo o de propiedad, un 5% de esa prima está destinado, por ley, a financiar a los bomberos voluntarios. Sin embargo, los fondos aún no han sido distribuidos, y no hay una fecha definida para su entrega. Este retraso, que ya supera los seis meses estipulados por la ley, está generando una gran incertidumbre, ya que las asociaciones dependen de este dinero para renovar sus equipos, mantener sus instalaciones y asegurar la capacitación de su personal.

A lo largo del año pasado, las asociaciones de bomberos ya enfrentaron un atraso en el pago de la segunda cuota del subsidio correspondiente a 2025, que aún no ha sido saldada. Este monto adeudado se acumula con los fondos de 2026, lo que genera un impacto aún mayor. No se trata de un subsidio o de un aporte extraordinario, sino una obligación legal, las demoras en la entrega están afectando gravemente el funcionamiento de los cuarteles.

En términos económicos, el importe no es suficiente para cubrir todas las necesidades de los bomberos. Equipos de rescate, como mangueras y equipos autónomos, tienen costos que superan los millones de pesos, y la falta de este dinero dificulta su reposición. A pesar de las dificultades, las asociaciones de bomberos se esfuerzan por seguir operando y han anunciado que destinarán los fondos que reciban a la reposición de equipos y a algunos proyectos de mejora.

El retraso en la entrega de estos fondos también ha generado críticas sobre la falta de previsibilidad y de gestión en el manejo de recursos destinados a la seguridad pública. A pesar de las dificultades, los bomberos confían en que los fondos lleguen pronto, pero el impacto ya comienza a sentirse en los cuarteles, que deben seguir funcionando con recursos limitados.

Con reuniones programadas para abordar este tema, se espera que el gobierno pueda aclarar los plazos y asegurar que los fondos necesarios lleguen a tiempo para garantizar la operatividad de los bomberos, quienes son esenciales para la seguridad de las comunidades.