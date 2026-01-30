Violento temporal azotó Chivilcoy: Volaron techos en el Centro Universitario

- Advertisement -

Un violento cambio de tiempo sorprendió a los habitantes de Chivilcoy alrededor de las 19:40 de este viernes, cuando una potente tormenta de viento y lluvia se desató en la ciudad, tras una jornada de intenso calor. Las ráfagas de viento fueron tan fuertes que causaron serios daños materiales en varias zonas del casco urbano, con especial foco en el Centro Universitario Chivilcoy (CUCH).

El temporal oscureció rápidamente el cielo y desató ráfagas que arrancaron dos techos del sector sur del edificio educativo. Estos fueron desplazados por el aire, cruzando sobre el edificio central y terminando su recorrido en la vereda opuesta de la avenida Calixto Calderón. El impacto de las estructuras contra el suelo provocó la caída de una columna de alumbrado público, además de la interrupción preventiva del suministro eléctrico en todo el sector, con el fin de facilitar las tareas de los equipos de emergencia y evitar accidentes por cables sueltos.

La calzada también quedó obstruida debido a los restos de chapas y otros materiales esparcidos por la tormenta. A pesar de la magnitud de los daños, no se reportaron víctimas fatales ni heridos, ya que las estructuras cayeron en una zona de alto tránsito peatonal y vehicular.

El personal de Defensa Civil y operarios municipales trabajaron rápidamente en el lugar para asegurar la zona y despejar los escombros. Las autoridades locales advirtieron a la población que mantuvieran precaución al circular por la avenida Calixto Calderón y que se mantuvieran atentos a nuevos avisos meteorológicos, ya que la inestabilidad climática podría persistir.

En cuanto a los daños materiales, el Centro Universitario será evaluado en las próximas horas para determinar el impacto en su infraestructura y las acciones necesarias para su reparación.

La comunidad de Chivilcoy continúa atenta a los efectos de este inesperado temporal, que ha dejado huella en la ciudad, aunque, afortunadamente, sin víctimas que lamentar.