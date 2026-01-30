Tarifa social federal: No es necesario renovar el beneficio

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Estado nacional informa que las personas que viajan con Tarifa Social Federal no deben realizar ningún trámite de renovación, ya que el descuento del 55% para viajes en trenes y colectivos se mantiene activo automáticamente y no tiene vencimiento. Este beneficio está disponible para jubilados, pensionados, personal de trabajo doméstico, veteranos de la Guerra de Malvinas, monotributistas sociales y beneficiarios de diversos programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo y el Programa PROGRESAR.

Quienes aún no hayan gestionado la Tarifa Social Federal pueden obtenerla creando el PIN SUBE en Mi ANSES, registrando la tarjeta SUBE y aplicando el beneficio en una Terminal Automática SUBE o desde la app SUBE.