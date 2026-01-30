viernes, enero 30, 2026
Nueve de Julio
Nueve de Julio
Tarifa social federal: No es necesario renovar el beneficio

Quienes aún no hayan gestionado la Tarifa Social Federal pueden obtenerla creando el PIN SUBE en Mi ANSES

El Estado nacional informa que las personas que viajan con Tarifa Social Federal no deben realizar ningún trámite de renovación, ya que el descuento del 55% para viajes en trenes y colectivos se mantiene activo automáticamente y no tiene vencimiento. Este beneficio está disponible para jubilados, pensionados, personal de trabajo doméstico, veteranos de la Guerra de Malvinas, monotributistas sociales y beneficiarios de diversos programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo y el Programa PROGRESAR.

Quienes aún no hayan gestionado la Tarifa Social Federal pueden obtenerla creando el PIN SUBE en Mi ANSES, registrando la tarjeta SUBE y aplicando el beneficio en una Terminal Automática SUBE o desde la app SUBE.

 

