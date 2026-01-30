viernes, enero 30, 2026
36.6 C
Nueve de Julio
viernes, enero 30, 2026
36.6 C
Nueve de Julio
General

Renovación de licencias de conducir para mayores de 71 años

Debido a la alta demanda de turnos, se recomienda realizar la gestión con tiempo suficiente para evitar demoras o la imposibilidad de renovar en la misma semana del vencimiento.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Oficina de Licencias de Conducir de la Municipalidad de Nueve de Julio recuerda a los vecinos mayores de 71 años que deben solicitar turno con al menos 45 días de anticipación al vencimiento de su licencia. El trámite puede gestionarse de manera personal o a través de otra persona, presentando DNI y licencia de conducir del titular. Debido a la alta demanda de turnos, se recomienda realizar la gestión con tiempo suficiente para evitar demoras o la imposibilidad de renovar en la misma semana del vencimiento. La oficina solicita a la comunidad planificar con previsión el trámite de renovación para garantizar una atención ordenada y ágil para todos los solicitantes.La renovación en tiempo y forma contribuye a mantener la vigencia de las licencias y la seguridad vial en el distrito.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6117

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR