Renovación de licencias de conducir para mayores de 71 años

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Oficina de Licencias de Conducir de la Municipalidad de Nueve de Julio recuerda a los vecinos mayores de 71 años que deben solicitar turno con al menos 45 días de anticipación al vencimiento de su licencia. El trámite puede gestionarse de manera personal o a través de otra persona, presentando DNI y licencia de conducir del titular. Debido a la alta demanda de turnos, se recomienda realizar la gestión con tiempo suficiente para evitar demoras o la imposibilidad de renovar en la misma semana del vencimiento. La oficina solicita a la comunidad planificar con previsión el trámite de renovación para garantizar una atención ordenada y ágil para todos los solicitantes.La renovación en tiempo y forma contribuye a mantener la vigencia de las licencias y la seguridad vial en el distrito.