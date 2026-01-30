Nueva ambulancia para la unidad sanitaria de Roberts

- Advertisement -

La Municipalidad de Lincoln entregó una nueva ambulancia a la Unidad Sanitaria de Roberts, en un esfuerzo por fortalecer el sistema de salud público descentralizado del distrito. La entrega se realizó en el marco de una política de inversión en infraestructura sanitaria, a pesar del contexto económico actual. El intendente Salvador Serenal destacó la importancia de dotar a cada unidad sanitaria con las herramientas necesarias para garantizar el acceso a la salud, y reafirmó el compromiso con la equidad en la prestación de servicios en todo el partido de Lincoln. La Dra. Anaix Aular, por su parte, resaltó que la incorporación de la unidad es el resultado de un esfuerzo colectivo y la articulación entre el sector público y la comunidad.

La Unidad Sanitaria de Roberts cuenta ahora con una ambulancia nueva y completamente equipada, lo que fortalecerá la capacidad de respuesta y optimizará la atención directa a los vecinos. El Dr. Jorge González destacó que la estructura de la Unidad Sanitaria es muy fuerte, con servicios de rayos digitales, laboratorio permanente e internación, y que se están trabajando en proyectos tecnológicos para mejorar aún más la atención.