El carnaval de Nueve de Julio una fiesta para todos

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio invita a la comunidad a unirse a la segunda edición del Carnaval, que . Este evento es una oportunidad para disfrutar en familia y con amigos de música, baile y diversión en un ambiente festivo y comunitario. Durante dos noches, el predio del Club Ciclista se convertirá en un escenario de color y alegría, con la presentación de murgas y comparsas que harán vibrar a los asistentes. Además, habrá servicio de cantinas a cargo de instituciones locales, lo que permitirá apoyar a las entidades que forman parte de esta celebración. Aunque aún no se han anunciado los horarios y las comparsas invitadas, se espera que sea una fiesta inolvidable. La invitación está abierta a todos para ser parte de esta tradición que promete llenar de ritmo y alegría las noches de verano en Nueve de Julio.