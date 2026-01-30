Descuentos en medicamentos: Telemedicina de la CEyS ofrece un 50% de descuento en farmacias adheridas

- Advertisement -

La Cooperativa de Electricidad y Servicios de 9 de Julio (CEyS) anuncia un beneficio exclusivo para sus afiliados: un descuento de hasta el 50% en medicamentos en farmacias adheridas de la ciudad. Para acceder a este beneficio, solo es necesario realizar una consulta médica online a través de la app de Telemedicina de la CEyS y recibir la receta digital. El descuento se aplica únicamente con recetas emitidas durante la consulta online y no es válido para recetas de consultas presenciales con otros prestadores médicos.