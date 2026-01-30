Cierre de “escuelas abiertas en verano 2026”: Un éxito de la comunidad

- Advertisement -

La Municipalidad de Lincoln cerró con un multitudinario festejo el programa “Escuelas Abiertas en Verano” (EAV) 2026 en el Parque General San Martín. La jornada, encabezada por el intendente Salvador Serenal y autoridades educativas distritales, marcó la finalización de un mes de actividades pedagógicas y recreativas que alcanzaron a 1000 alumnos de 13 sedes en la ciudad cabecera y localidades del distrito. Los niños y niñas disfrutaron de música, juegos y una choripaneada, mientras se destacaba el funcionamiento del Servicio Alimentario Escolar y la logística de transporte que permitió el traslado de los estudiantes. La inspectora jefa distrital, Julieta Armani, expresó su orgullo por el equipo conformado y resaltó el rol social de la iniciativa, afirmando que “mientras los papás y las mamás trabajan, la escuela pública sigue acompañando”.

El intendente Salvador Serenal enfatizó que el éxito del programa es el resultado del “trabajo conjunto” entre la Jefatura Distrital, el Consejo Escolar y las secretarías municipales de Cultura y Educación, y Acción Social. Agradeció a los profesores, guardavidas, cocineras y choferes por su dedicación, y a la institución “El Chañar” por su acompañamiento. El programa EAV 2026 consolida una política pública que une los esfuerzos de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia con el municipio para fortalecer los vínculos sociales fuera del ciclo lectivo tradicional.