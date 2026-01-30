Adultos mayores disfrutan del verano en el parque municipal

- Advertisement -

La Municipalidad de Lincoln inició el programa “Colonia de Verano para Adultos Mayores” en el Parque Municipal General San Martín. Los concurrentes del Centro de Día Príncipe Di Napoli participan de actividades recreativas y lúdicas en los espacios verdes y el natatorio del parque. La iniciativa, que se desarrolla desde el 29 de enero hasta el 26 de febrero, todos los martes y jueves, busca ofrecer a los adultos mayores la oportunidad de disfrutar del entorno natural y fomentar la actividad física y el bienestar personal. La directora de Tercera Edad, Patricia Bruzconi, destacó la gran aceptación que tiene el programa entre los adultos mayores, quienes encuentran allí la posibilidad de disfrutar de la belleza del parque y acceder a las piletas con supervisión. El programa incluye desayunos y almuerzo comunitario, y el traslado de los participantes a sus domicilios. La actividad es parte de los esfuerzos de la Municipalidad por promover la inclusión y el bienestar de los adultos mayores en la comunidad.