La municipalidad recuerda la obligatoriedad de limpiar terrenos baldíos

La Municipalidad de 9 de Julio ha lanzado un recordatorio a los vecinos sobre la importancia de mantener limpios y en buen estado los terrenos baldíos, en el marco del plan de lucha contra el dengue e higiene urbana. Según la Ordenanza N.° 4547, los propietarios de terrenos baldíos son responsables de su limpieza y mantenimiento. La falta de cumplimiento de esta obligación puede resultar en multas y en la realización de la limpieza por cuenta de la municipalidad, con el cobro correspondiente. Durante esta época del año, las condiciones climáticas favorecen el crecimiento de malezas y el aumento de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue y roedores.