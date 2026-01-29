domingo, febrero 1, 2026
32.7 C
Nueve de Julio
domingo, febrero 1, 2026
32.7 C
Nueve de Julio
General

La municipalidad de Nueve de Julio recuerda las zonas de recolección de residuos y carpidos

La implementación de estas nuevas zonas busca mejorar el servicio de recolección y mantener la ciudad limpia.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Con el objetivo de optimizar el servicio y solucionar algunos atrasos registrados en algunos puntos de la ciudad, la Municipalidad de Nueve de Julio ha implementado un mapa de recolección de residuos y carpidos. A partir de abril de 2025, la ciudad se divide en 5 zonas con horarios y días específicos para la recolección de residuos reciclables y de carpido. Los vecinos deben sacar los residuos en los días y horarios correspondientes a su zona. La recolección de residuos domiciliarios perecederos se realizará de lunes a viernes antes de las 17 hs, excepto en días de lluvia o con pronóstico de lluvias fuertes.

La Municipalidad recuerda a los vecinos que los bulevares no son receptores de residuos de ningún tipo y se deben usar los contenedores y canastos. La ciudad tiene normativas que establecen multas para quienes arrojen basura en la vía pública.  Se apela al sentido común y la responsabilidad de los vecinos para colaborar en esta tarea.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6119

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR