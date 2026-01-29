La municipalidad de Nueve de Julio recuerda las zonas de recolección de residuos y carpidos

- Advertisement -

Con el objetivo de optimizar el servicio y solucionar algunos atrasos registrados en algunos puntos de la ciudad, la Municipalidad de Nueve de Julio ha implementado un mapa de recolección de residuos y carpidos. A partir de abril de 2025, la ciudad se divide en 5 zonas con horarios y días específicos para la recolección de residuos reciclables y de carpido. Los vecinos deben sacar los residuos en los días y horarios correspondientes a su zona. La recolección de residuos domiciliarios perecederos se realizará de lunes a viernes antes de las 17 hs, excepto en días de lluvia o con pronóstico de lluvias fuertes.

La Municipalidad recuerda a los vecinos que los bulevares no son receptores de residuos de ningún tipo y se deben usar los contenedores y canastos. La ciudad tiene normativas que establecen multas para quienes arrojen basura en la vía pública. Se apela al sentido común y la responsabilidad de los vecinos para colaborar en esta tarea.