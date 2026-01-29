Emotivo cierre de las Escuelas Abiertas de Verano en Morea

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En una jornada marcada por el intenso calor y la alegría de los chicos, se realizó el cierre de las Escuelas Abiertas de Verano (EAV) en la localidad de Morea, una de las siete sedes que funcionaron durante la temporada estival 2026 en el partido de Nueve de Julio.

El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del Club Morea, donde los niños y niñas disfrutaron de la pileta y de las actividades acuáticas aprendidas durante el verano, bajo la coordinación de docentes y guardavidas.

Durante la jornada, el coordinador distrital de las Escuelas Abiertas de Verano 2026, Agustín González, destacó el trabajo realizado y agradeció especialmente al club anfitrión:

“La idea fue continuar con el trabajo de base que ya se venía realizando el año pasado. Agradecemos al Club Morea por estar siempre a disposición y por brindar a los chicos la posibilidad de contar con un espejo de agua”.

González señaló además que más de 430 chicos y chicas participaron este año del programa en todo el distrito, superando la matrícula del año anterior, y confirmó que las siete sedes se mantuvieron activas durante el verano. Tras los cierres realizados en Dudignac y Morea, el cronograma culminará en la localidad de Quiroga.

Por su parte, la Inspectora Jefa Distrital, Gabriela Tiani, remarcó la importancia social y educativa del programa:

“Las expectativas principales eran que los chicos tuvieran acceso a esta propuesta, especialmente aquellos que no cuentan con otras actividades durante el verano. Es una escuela que les permite aprender, compartir, recrearse y disfrutar”.

Tiani también subrayó el valor de contar con espacios adecuados y personal capacitado:

“No solo se trata de tener una pileta, sino de cumplir con la normativa, especialmente con la presencia de guardavidas, que es fundamental para garantizar la seguridad”.

En Morea, el equipo estuvo conformado por Rocío Leguizamón, directora de la sede; la profesora Karen Pescialo; y el guardavidas Antonio Ferrández, quienes acompañaron a los chicos durante toda la temporada, promoviendo el aprendizaje, el cuidado y la recreación en el agua.

La Inspectora Jefa destacó además el trabajo conjunto entre instituciones, docentes y la comunidad, y adelantó que ya se comienza a pensar en la próxima edición:

“Siempre apostamos a más. Terminamos un verano y ya empezamos a planificar el siguiente”.

De esta manera, las Escuelas Abiertas de Verano cerraron una nueva edición en Morea, reafirmando su rol como un espacio de inclusión, aprendizaje y disfrute para cientos de chicos y chicas del distrito.