Diversión y encuentro para personas mayores continúa "Jugamos Burako"

"Jugamos Burako" es una excelente oportunidad para mantenerse activo, socializar y disfrutar del juego en un ambiente amable y acogedor.

La Municipalidad de Nueve de Julio sigue adelante con la propuesta recreativa “Jugamos Burako”, destinada a personas mayores, una iniciativa que busca promover el encuentro, la socialización y el disfrute a través del juego. La actividad, organizada por la Dirección de Adultos Mayores, se desarrolla en distintos espacios de la ciudad y se extenderá hasta el 12 de febrero, permitiendo que nuevas personas puedan sumarse. Los encuentros se realizan los martes a las 16:30 horas en el Playón Municipal y los jueves a las 16:30 horas en la Plazoleta del Barrio Los Abuelos. La propuesta está dirigida a quienes ya conocen el juego, aunque también se invita a quienes cuenten con su propio juego de Burako a llevarlo. La participación es libre y gratuita, y no requiere inscripción previa. Desde el municipio se invita a las personas mayores a acercarse y ser parte de estos espacios de recreación y encuentro, pensados para compartir buenas tardes en compañía. “Jugamos Burako” es una excelente oportunidad para mantenerse activo, socializar y disfrutar del juego en un ambiente amable y acogedor.

