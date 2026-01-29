Concejales de la UCR recorrieron el Polo Ambiental de Trenque Lauquen como ejemplo de planificación y decisión política

- Advertisement -

En la jornada de este jueves, el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical (UCR) de 9 de Julio realizó una importante visita institucional a la ciudad de Trenque Lauquen. Fueron recibidos por el intendente Francisco Recoulat, el secretario de Gobierno Martín Borrazas, el subsecretario de Desarrollo Económico y Productivo Germán Lauro, y el diputado provincial Valentín Miranda.

El propósito de la visita fue conocer las políticas públicas ambientales que, con planificación, inversión y continuidad en el tiempo, han permitido a Trenque Lauquen posicionarse como un distrito de referencia en la gestión integral de residuos a nivel regional.

Durante el recorrido, los concejales, junto al diputado Miranda, visitaron el Polo Ambiental de Trenque Lauquen, donde fueron guiados por el Director de Ambiente y Desarrollo Sustentable. En el Polo, tuvieron la oportunidad de observar el funcionamiento de la Estación de Transferencia de Residuos, un espacio municipal destinado a la recepción, clasificación y tratamiento de residuos domiciliarios y voluminosos. Este sistema permite reducir el impacto ambiental, ordenar la recolección y mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en el sector.

Si bien el distrito de Trenque Lauquen aún no cuenta con un relleno sanitario en funcionamiento, ya ha adquirido 15 hectáreas para el proyecto y continúa trabajando activamente para concretarlo. Este avance demuestra que las políticas ambientales efectivas requieren decisiones anticipadas y no soluciones improvisadas. Mientras tanto, la Estación de Transferencia representa un paso significativo hacia la sostenibilidad, con instalaciones modernas, limpias y perfectamente integradas al entorno, a diferencia de la imagen de abandono y desorden que se observa en otros distritos, como 9 de Julio.

Desde el Bloque de Concejales de la UCR destacaron que la problemática ambiental no puede resolverse con medidas superficiales ni con discursos vacíos, sino con políticas públicas consistentes, inversión y una verdadera voluntad de gestión. “Cuando hay planificación y decisión política, los resultados son evidentes. Y cuando no los hay, las consecuencias también”, subrayaron.

Finalmente, los concejales remarcaron la necesidad urgente de replicar experiencias exitosas como la de Trenque Lauquen, entendiendo que el cuidado del ambiente y la salud de los vecinos no pueden seguir postergándose. “Nuestro compromiso es trabajar, aprender y proponer soluciones concretas, porque el ambiente no admite más dilaciones”, concluyeron.