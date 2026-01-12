Se recuerdan las zonas de recolección de carpidos y reciclables en la ciudad

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio recuerda a los vecinos las zonas en las que se divide la ciudad para llevar adelante la recolección de carpidos, productos de poda y escombros, así como también de residuos reciclables, con el fin de eficientizar el servicio y mejorar su funcionamiento.

Esta modificación se implementó ante la necesidad de optimizar los recorridos y solucionar algunos atrasos que se venían registrando en determinados sectores de la ciudad. En este marco, se estableció un nuevo mapa de recolección que comenzó a regir a partir del mes de abril de 2025.

Nuevas zonas de recolección

ZONA 1

La Zona 1 se desdobla y ahora comprende: el sector de quintas de Ruta 65, las calles Quinquela Martín, Juan Manuel de Rosas y Laprida; el barrio Ex Matadero; y el área delimitada por Ruta 65, Compairé, Urquiza (inclusive) y Agustín Álvarez como límite.

Es importante aclarar que Agustín Álvarez no está incluida en la zona, sino que actúa como límite. La recolección llega hasta Joaquín V. González y las calles perpendiculares entre Avenida Compairé y Urquiza.

Ejemplo: la calle Salta, entre Joaquín V. González y Agustín Álvarez, pertenece a esta zona.

📌 Los vecinos deben sacar los residuos reciclables y de carpido los domingos antes de las 20 hs.

ZONA 2

Comprende el sector delimitado por las calles Agustín Álvarez (inclusive), Fangio (inclusive), Presidente Perón (inclusive) y Freyre (inclusive).

📌 Los vecinos deben sacar los residuos reciclables y de carpido los lunes antes de las 17 hs.

ZONA 3

Abarca el área comprendida entre Agustín Álvarez (inclusive), Presidente Perón (inclusive), Tucumán (inclusive) y Eva Perón (inclusive).

Se aclara que Freyre es límite y pertenece a la Zona 2, por lo que el camión también recorre las calles perpendiculares entre Eva Perón y Freyre.

Ejemplo: San Juan, entre Eva Perón y Freyre, pertenece a esta zona. También se incluye el sector delimitado por René Favaloro, Soldado Carrasco, Imelda García y Monseñor Herrera.

📌 Los vecinos deben sacar los residuos reciclables y de carpido los martes antes de las 20 hs.

ZONA 4

Está comprendida entre Agustín Álvarez (inclusive), General Paz (inclusive), Presidente Perón (inclusive) y Tucumán.

En este caso, Tucumán actúa como límite y pertenece a la Zona 3. La recolección se realiza hasta Avenida Cardenal Pironio y las calles perpendiculares entre Pironio y Tucumán.

Ejemplo: Heredia, entre Cardenal Pironio y Tucumán, pertenece a esta zona.

📌 Los vecinos deben sacar los residuos reciclables y de carpido los miércoles antes de las 20 hs.

ZONA 5

Se mantiene delimitada entre Ruta Nacional 5 (no inclusive), Acceso Senador Ares (inclusive, continuación de Agustín Álvarez), Acceso Perón, Las Golondrinas (inclusive, zona quintas) y General Paz, que actúa como límite y pertenece a la zona anterior.

Para graficar: la zona comienza desde la estación de tren en sentido a Ruta Nacional 5.

Ejemplo: las calles Lugones o Azcuénaga son Zona 4 hasta las vías del ferrocarril, mientras que su continuación, luego de las vías, pertenece a la Zona 5.

📌 Los vecinos deben sacar los residuos reciclables y de carpido los jueves antes de las 20 hs.

Cambios en la recolección de residuos domiciliarios

También se informaron modificaciones en la recolección de residuos domiciliarios perecederos (bolsitas). Los vecinos deberán depositarlas en los canastos de lunes a viernes antes de las 17 hs., evitando hacerlo en días de lluvia o cuando se anuncien lluvias fuertes. Desde el municipio se apela al sentido común, recordando que una ciudad limpia es responsabilidad de todos.

Llamado a la responsabilidad

Finalmente, se recuerda que los bulevares no son receptores de residuos de ningún tipo y que deben utilizarse los canastos y contenedores habilitados. La ciudad presenta microbasurales generados por actitudes desaprensivas, las cuales no están permitidas. Existen normativas vigentes que establecen multas para quienes arrojen basura en la vía pública.