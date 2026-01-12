Escuelas Abiertas de Verano 2026: Más de 150 niños disfrutan de actividades recreativas y deportivas en el distrito

Desde el pasado 2 de enero – tal como informara CN, el programa Escuelas Abiertas de Verano 2026 (EAV) se lleva a cabo en todo el distrito de Nueve de Julio, y se extenderá hasta el 31 de diciembre próximo. La propuesta incluye una variada oferta de actividades recreativas, deportivas, artísticas y acuáticas, pensadas para brindar a los niños y jóvenes un espacio de esparcimiento durante las vacaciones de verano. En total, son más de 150 los niños que participan del programa, distribuidos entre las distintas sedes de la ciudad cabecera y las localidades cercanas.

El programa es impulsado de manera conjunta por la Jefatura Distrital, el Consejo Escolar y la Municipalidad de Nueve de Julio. En este sentido, el año pasado, la municipalidad realizó una importante inversión a través del Fondo Educativo para la renovación completa del natatorio del CEC N° 801 “Pibelandia”, lo que permitió acondicionar el lugar para las actividades acuáticas que forman parte de la propuesta de este verano.

En la ciudad cabecera, las actividades se concentran principalmente en tres sedes: el CEC N° 801 “Pibelandia”, el CEC N° 802 “Rayuela” y la Escuela Primaria N° 30. En estos lugares, los niños disfrutan de juegos recreativos, actividades deportivas, y también de talleres artísticos que promueven la creatividad y el trabajo en equipo.

Por otro lado, las localidades de Facundo Quiroga, Morea, Dudignac y Carlos María Naón también participan de la propuesta, sumando a los niños de esas comunidades a las actividades programadas.

El programa, que tiene como principal objetivo brindar a los chicos un espacio saludable y divertido durante el verano, también permite fortalecer los lazos entre los diferentes barrios y localidades del distrito, fomentando la integración y la convivencia entre los participantes.