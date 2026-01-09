Límite a las reelecciones: el impacto en intendentes y los espacios que más pierden

- Advertisement -

Más de 80 intendentes bonaerenses entrarán en la cuenta regresiva si no se cambia la ley que limita hoy las reelecciones en la provincia y quedarán fuera de juego en 2027. El peronismo es el que más arriesga y, en especial, el Movimiento Derecho al Futuro del gobernador Axel Kicillof. Por esto, el tema ya fue planteado como una prioridad en la agenda legislativa 2026.

La ley que fijó el límite de dos mandatos es la 14.836 que este año cumplirá 10 años. Fue sancionada en 2016 por impulso de la gobernadora María Eugenia Vidal y con el apoyo del líder del Frente Renovador, Sergio Massa. Cinco años después fue modificada ya que había generado reclamos judiciales en torno a cuál era el mandato que se tomaba como primer período, si el de 2015 o el de 2019, ya que no podía aplicarse de manera retroactiva. Finalmente, en diciembre de 2021, la Legislatura aprobó la ley 15.315 que fijó que los mandatos 2017 y 2019 serían considerados como primer período a los efectos de la reelección (para cargos legislatvos y ejecutivos) y habilitó así un mandato más quienes venían gobernando desde 2015.

En esa oportunidad también se salvó una cuestión técnica clave que dejaba un atajo abierto a los intendentes que no completaban su segundo mandato (por asumir en otro cargo, por ejemplo) y les permitía sortear el límite. La norma estableció entonces que «quedan comprendidos en la prohibición todos aquellos que hayan asumido su cargo por un segundo período sin importar que el mismo haya sido ejercido total o parcialmente».

Es así que, de no modificarse la ley, 81 jefes comunales tanto en el Conurbano como en el interior bonaerense no podrán presentarse a elecciones en 2027 por haber cumplido ya su segundo mandato consecutivo. La limitación atraviesa a todas las fuerzas políticas, aunque la mayoría de los jefes comunales alcanzados pertenece a Unión por la Patria y, en particular, al Movimiento Derecho al Futuro que lidera el gobernador Kicillof.

En concreto, la ley dejará out a 52 intendentes peronistas, 17 radicales, 7 del PRO, 4 vecinalistas y 1 libertario. Hay diez que asumieron en diciembre en la Legislatura bonaerense como diputados o senadores pero, aún así, la prohibición los alcanza.

El peronismo

Entre los peronistas que no tendrán chances de reelegir hay pesos pesados del Conurbano e históricos del interior. El mayor número se concentra en las filas del MDF, donde hay 28 en esta condición. Por el poder territorial que tienen y la importancia que tendrán en el futuro armado nacional de Kicillof, el cambio de la ley es un tema que ya puso en agenda el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, en el cierre del año. «La ley es proscriptiva», disparó y adelantó que buscarán una reforma en la Legislatura.

Entre los que no podrán volver a postularse están, por caso, Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada) y Fernando Espinoza (La Matanza), alineados en el MDF y con varios mandatos en su haber. Se suman también Andrés Watson (Florencio Varela), Federico Achaval (Pilar), Fabián Cagliardi (Berisso), Lucas Ghi (Morón), Fernando Moreira (San Martín), Mario Ishii (José C. Paz) y Mariano Cascallares (Almirante Brown), quienes asumieron como legisladores provinciales en diciembre.

Entre la tropa axelista del interior están Gustavo Barrera (Villa Gesell), Julio Marini (Benito Juárez), Gustavo Cocconi (Tapalqué), Ricardo Curutchet (Marcos Paz), Diego Nanni (Exaltación de la Cruz), Esteban Acerbo (Daireaux), Francisco Echarren (Castelli), María Celia Gianini (Carlos Tejedor) y Germán Lago (Alberti), quien asumió como senador provincial.

Se encuentran en la misma situación Ricardo Alessandro (Salto), Ricardo Moccero (Coronel Suárez), Cecilio Salazar (San Pedro), Carlos Ferraris (Leandro N. Alem), José Nobre Ferreira (Guaminí), Carlos Rocha (General Guido), Juan Manuel Álvarez (General Paz), Luis Ignacio Pugnaloni (Hipólito Yrigoyen) y Héctor Olivera (Tordillo), entre otros.

Quedarán impedidos también de ser reelectos otros jefes territoriales con varios mandatos encima y de buen vínculo con la expresidenta Cristina Kirchner como Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno), Marisa Fassi (Cañuelas) o Pablo Zurro (Pehuajó).

En la misma situación están Ariel Sujarchuk (Escobar), quien pareciera hoy estar más cerca del gobernador que de CFK, y Fernando Gray (Esteban Echeverría), peleado a muerte con La Cámpora pero distanciado también del axelismo, que no podrá reelegir en 2027 si no se cambia la ley. En este caso, el jefe comunal gobierna el distrito desde 2007. Un caso similar es el de Julio Zamora (Tigre), quien gobierna el distrito desde 2013 y está alejado tanto del massismo como del resto del resto del peronismo.

Por La Cámpora, en tanto, la limitación alcanza a 7 y es por esto que hay resistencia a acompañar un cambio ya que, con el recambio, la fuerza política de Máximo Kirchner tiene más para ganar que perder por la posibilidad de competir en distritos donde hoy gobiernan históricos caciques del peronismo. En la lista están Mayra Mendoza (Quilmes), quien dejó el distrito para asumir como diputada provincial; Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes), Iván Villagrán (Carmen de Areco), Leonardo Boto (Luján), Mauro García (General Rodríguez), Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Esteban «Tito» Sanzio (Baradero).

El Frente Renovador de Massa también tiene 9 intendentes que no podrán competir en el pago chico en 2027. Ellos son Blanca Cantero (Presidente Perón), Juan Andreotti (San Fernando), Javier Osuna (Las Heras), Sebastián Ianantuony (General Alvarado), Javier Gastón (Chascomús), Alberto Gelené (Las Flores), Marcos Pisano (Bolívar), Alfredo Zavatarelli (General Pinto) y Sergio Bordoni (Tornquist). Pese a esto, el massismo sigue firme en su negativa a cualquier cambio en la ley que ayudó a escribir en 2016.

El radicalismo tiene en la actualidad 27 intendentes y 17 de ellos no podrán ser reelectos en el próximo turno electoral. En la nómina hay dirigentes históricos como Miguel Lunghi (Tandil), que lleva 24 años ininterrumpidos al frente de la comuna, y Miguel Gargaglione (San Cayetano), que tiene 20 años conduciendo el distrito.

A ellos se suman Maximiliano Suescún (Rauch), quien lidera el Foro de Intendentes radicales; Martín Randazzo (General La Madrid), Esteban Reino (Balcarce), Carlos Santoro (General Madariaga), Emilio Cordonnier (Ayacucho), Osvaldo Di Nápoli (General Belgrano), José Castro (Monte), Arnaldo Harispe (Lezama), Matías Rapallini (Maipú), Ramón Capra (General Alvear), Erica Revilla (General Arenales), Javier Andrés (Adolfo Alsina), José Luis Salomón (Saladillo), Salvador Serenal (Lincoln) y Franco Flexas (General Viamonte).

Por el PRO, los que no podrán presentarse son Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), quien asumió como senador provincial; Lisandro Matzkin (Coronel Pringles), Jorge Etcheverry (Lobos), Francisco Ratto (San Antonio de Areco), Sebastián Abella (Campana), Javier Martínez (Pergamino) y Pablo Petrecca (Junín).