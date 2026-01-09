La Encrucijada Económica de Argentina: desafíos financieros, en la visión de economista nuevejuliense lejo Fabiano”

- Advertisement -

En una profunda conversación en Despertate por Cadena Nueve Maxima 89.9 y Visión Plus TV, el economista Alejo Fabiano analizó el panorama económico actual de Argentina, marcado por altos niveles de incertidumbre financiera, dificultades para cumplir con la deuda externa y una creciente preocupación por el desempleo y la falta de previsibilidad en el mercado cambiario. Según Fabiano, el país se enfrenta a una encrucijada crítica que requiere un enfoque estratégico y a largo plazo para superar la crisis.

La “Ingeniería Financiera” y la Deuda Externa

Uno de los puntos de la entrevista fue el análisis sobre las políticas financieras implementadas por el gobierno para gestionar las reservas internacionales y cumplir con los pagos de deuda externa. Fabiano destacó que, si bien el Banco Central ha adoptado medidas como la compra de reservas y la venta de instrumentos atados al dólar, estas acciones no han logrado reducir significativamente el riesgo país. Según el economista, las decisiones tomadas hasta ahora son soluciones a corto plazo que no ofrecen un panorama claro de sostenibilidad a largo plazo, lo que sigue generando incertidumbre tanto en los mercados internacionales como entre los inversores locales.

A lo largo de la entrevista, Fabiano subrayó que la deuda externa es uno de los mayores lastres de la economía argentina. El reciente pago de 4.400 millones de dólares en cupones de bonos se convierte en una de las mayores presiones para el gobierno, especialmente en un contexto donde la economía necesita generar divisas pero sigue sin contar con mecanismos estables para acceder a esos recursos.

El Desempleo: Un Desafío Social y Económico

Otro de los grandes problemas abordados por Fabiano es el desempleo, que sigue siendo una de las principales preocupaciones sociales y económicas del país. El economista destacó que sectores clave como la industria textil y la manufacturera, y sobre todo la industria de la construcción, han sufrido caídas importantes. En noviembre de 2025, la industria de la construcción registró una caída del 4%, lo que refleja un escenario aún más sombrío para el empleo en el país.

Fabiano fue claro al señalar que el desempleo no solo es una cuestión económica, sino también social. La falta de empleo afecta directamente el bienestar de las familias, y en un contexto de creciente inflación y devaluación de la moneda, el empleo es la principal salida para recuperar la estabilidad social. En este sentido, Fabiano hizo un llamado a la creación de un plan productivo nacional que articule las distintas regiones del país, especialmente aquellas fuera del área metropolitana de Buenos Aires, con sectores que hoy son claves para el desarrollo económico, como el energético, industrial y agrícola.

En este contexto, Fabiano también recordó el intento fallido de Daniel Scioli, exgobernador de la Provincia de Buenos Aires, por descentralizar la población del AMBA hacia otras provincias con potencial productivo. Aunque el plan no logró prosperar, el economista insistió en que un reequilibrio territorial sigue siendo fundamental para afrontar tanto los desafíos económicos como las tensiones sociales que surgen por la alta concentración de población y actividad económica en la capital.

Deuda, Dólar y la Estabilidad Macroeconómica

La incertidumbre sobre el valor del dólar sigue siendo otro de los puntos críticos en el análisis de Fabiano. El economista explicó que el mercado cambiario sigue siendo un reflejo de la inestabilidad política y económica que atraviesa Argentina. A pesar de los esfuerzos del gobierno para controlar la volatilidad a través de medidas como la intervención del Banco Central, el valor del dólar sigue siendo sensible a las percepciones de riesgo del mercado. Fabiano subrayó que, si bien las intervenciones en el mercado de cambios pueden ofrecer soluciones temporales, las políticas cambiarias a largo plazo necesitan ser más predecibles y consistentes para restaurar la confianza en los actores económicos.

El riesgo país, que sigue siendo alto, refleja la falta de un plan económico integral que pueda brindar certeza y seguridad a los inversores. En este sentido, Fabiano resaltó la importancia de evitar la tentación de aplicar parches y, en su lugar, implementar un enfoque estructural que apunte a la reforma del mercado cambiario y a la sostenibilidad de las finanzas públicas.

La Necesidad de Reconfigurar la Matriz Productiva

A lo largo de la entrevista, Fabiano también abordó la importancia de una reconfiguración productiva que permita a Argentina diversificar su economía y reducir la dependencia de sectores como las exportaciones de materias primas. En su opinión, el futuro de Argentina no debe basarse únicamente en el petróleo y el gas de Vaca Muerta, aunque estos recursos son claves en la actual balanza comercial. En lugar de concentrarse únicamente en sectores extractivos, Fabiano abogó por un modelo económico más diversificado, que fomente el desarrollo de sectores industriales, tecnológicos y servicios de alto valor agregado.

El economista también sugirió que, para lograr una verdadera reconfiguración productiva, Argentina debe enfocarse en el desarrollo regional. Es necesario promover nuevas oportunidades de empleo fuera del AMBA y lograr que las provincias productivas, como las del norte y el sur del país, se conecten más estrechamente con el mercado global. Fabiano señaló que un enfoque territorialmente equilibrado podría mejorar la distribución de la riqueza y reducir las tensiones económicas internas.

Perspectivas para el Futuro

En cuanto al futuro de la economía argentina, Fabiano se mostró realista pero cautelosamente optimista. Si bien los desafíos son enormes, el economista confía en que el país puede superar la crisis si se implementan políticas coherentes, que no solo resuelvan los problemas inmediatos, sino que apunten a una estrategia de largo plazo. Según Fabiano, la clave estará en equilibrar las medidas fiscales y cambiarias con políticas que fomenten la inversión y la creación de empleo.

“No es solo cuestión de controlar la macroeconomía; se trata de dar respuestas concretas a los problemas cotidianos de los argentinos,” afirmó Fabiano. “La estabilidad política, la creación de empleo y una visión clara de futuro serán las claves para recuperar la confianza y retomar el camino del crecimiento”.

En resumen, Alejo Fabiano destacó que Argentina está en una encrucijada crítica, con varios frentes abiertos que van desde la deuda externa hasta el desempleo y la estabilidad cambiaria. Si bien el camino por delante es complejo, el economista insistió en la necesidad de un plan económico coherente y sostenible, que no solo busque estabilizar la economía a corto plazo, sino también transformar la estructura productiva del país para garantizar un desarrollo inclusivo y equitativo en el futuro.

La entrevista dejó en claro que, aunque los desafíos son considerables, la clave para Argentina será encontrar el equilibrio entre las reformas económicas, la generación de empleo y la estabilidad macroeconómica.