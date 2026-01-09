viernes, enero 9, 2026
28.3 C
Nueve de Julio
General

Envión arrancó el año con deportes, ludoteca y circo

Durante la primera semana del año, jóvenes de Nueve de Julio y de las localidades del partido participaron de actividades gratuitas que combinan deporte, juego y expresión artística y el Movel de CN habló con los coordinadores

En el inicio del año, el Programa Envión puso en marcha una variada agenda de talleres y propuestas recreativas destinadas a adolescentes y jóvenes de entre 12 y 21 años de Nueve de Julio y de las distintas localidades del partido.

Las actividades, desarrolladas durante la primera semana de enero, incluyeron espacios de deportes, ludoteca y circo, pensados para promover la participación activa, el aprendizaje colectivo y el disfrute a través del juego y el movimiento. Las propuestas convocaron a numerosos jóvenes, quienes encontraron en Envión un ámbito de encuentro, creatividad y expresión.

Desde la organización destacaron que todas las iniciativas son gratuitas y forman parte de una política de inclusión social orientada a generar espacios de contención, reflexión y fortalecimiento de vínculos. A través de dinámicas recreativas y artísticas, se busca fomentar hábitos saludables y acompañar el desarrollo integral de las y los participantes.

De esta manera, el Programa Envión continúa consolidándose como un espacio de referencia para adolescentes y jóvenes del distrito, ofreciendo alternativas recreativas y formativas que favorecen la integración, la participación comunitaria y el crecimiento personal en distintos puntos del partido de Nueve de Julio.

