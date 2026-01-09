El C.U.N. otorgó un total de 32 Becas Habitacionales para el 2026

El Centro Universitario Nuevejuliense (C.U.N.) ha otorgado un total de 32 becas habitacionales para el ciclo lectivo 2026, en el marco de su evaluación anual de inscriptos y renovación de beneficios. De este total, 16 becas corresponden a estudiantes renovantes, mientras que 16 nuevos becados accederán a este beneficio durante el próximo año.
Los becados renovantes, que continuarán con la beca, y los nuevos ingresantes fueron seleccionados tras un proceso de evaluación del rendimiento académico de los anteriores y la revisión de los nuevos postulantes. Además, se incluyó una lista de suplentes, quienes podrán ocupar las vacantes en caso de ser necesario.
La ceremonia de entrega de las becas se llevará a cabo el próximo 11 de enero en la U.P. de 9 de Julio (ex F.U.N.), donde los becados y sus familiares recibirán las llaves y la documentación necesaria.
Becados Renovantes 2026:
Los siguientes estudiantes mantendrán su beca habitacional durante el próximo año:
ABATE, LUISANA
ADAMO, ANABELLA
DEFFEIS, JUAN MARTÍN
ELOLA, NAIHARA
ELOLA, NEREIDA
IBARRA, VERÓNICA DENISE
LAURE, VALENTINO
LOLLA GALVÁN, VALENTIN
MANCINI PÉREZ, LUNA
NOBLE GALVÁN, ANGELINA
ORTÍZ, MARCO
PAREDES, FRANCO GUSTAVO
PIDALINO, LUCÍA
RODÍGUEZ, ROCÍO
SABBATINI, MILAGROS
VILLAR, LUISANA
Becados Ingresantes 2026:
Los nuevos estudiantes seleccionados para recibir la beca habitacional el próximo año son:
BAEZ, LUISINA LUJAN
BURESTA, MARTINA
CERECEDA, AGUSTINA
COLLADO SPALTRO, PRISCILA
CORTÉS, MAITENA
FARÍAS, DANTE
GAETUCCI, JUANA
GONZÁLEZ, LÁZARO
JORGE, ESTEFANO
MENDEZ, ALEJO
NAVARRO, VIOLETA
OLIVA, ARIANA VALENTINA
ORNE, MAITE
RODRÍGUEZ, MAIA CONSTANZA
SEGOVIA, FERMÍN
UGOLETTI, JUAN MARTÍN
VILLAR, VALENTINA
Becados Ingresantes Suplentes 2026:
En caso de disponibilidad de vacantes, los siguientes estudiantes ocuparán un lugar como suplentes:
CÓRDOBA, NICOLÁS ALBERTO
RODRÍGUEZ, CAMILO ADOLFO
BUENAHORA, CANDELA DAIANA
La entrega oficial será – renovados – en calle Robbio N° 323 y deberán presentarse junto a un familiar a las 9:00 Hs. Para los becados ingresantes, la cita es a las 11:00 Hs. El encuentro incluirá la entrega de llaves, documentación correspondiente e información general.