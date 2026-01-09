sábado, enero 10, 2026
El C.U.N. otorgó un total de 32 Becas Habitacionales para el 2026

Incluye renovaciones y nuevos ingresantes, tras jornadas de evaluación y entrega organizada por el Centro Universitario Nuevejuliense.

Casa del CUN en La Plata

El Centro Universitario Nuevejuliense (C.U.N.) ha otorgado un total de 32 becas habitacionales para el ciclo lectivo 2026, en el marco de su evaluación anual de inscriptos y renovación de beneficios. De este total, 16 becas corresponden a estudiantes renovantes, mientras que 16 nuevos becados accederán a este beneficio durante el próximo año.

Los becados renovantes, que continuarán con la beca, y los nuevos ingresantes fueron seleccionados tras un proceso de evaluación del rendimiento académico de los anteriores y la revisión de los nuevos postulantes. Además, se incluyó una lista de suplentes, quienes podrán ocupar las vacantes en caso de ser necesario.

La ceremonia de entrega de las becas se llevará a cabo el próximo 11 de enero en la U.P. de 9 de Julio (ex F.U.N.), donde los becados y sus familiares recibirán las llaves y la documentación necesaria.

Becados Renovantes 2026:
Los siguientes estudiantes mantendrán su beca habitacional durante el próximo año:

  • ABATE, LUISANA

  • ADAMO, ANABELLA

  • DEFFEIS, JUAN MARTÍN

  • ELOLA, NAIHARA

  • ELOLA, NEREIDA

  • IBARRA, VERÓNICA DENISE

  • LAURE, VALENTINO

  • LOLLA GALVÁN, VALENTIN

  • MANCINI PÉREZ, LUNA

  • NOBLE GALVÁN, ANGELINA

  • ORTÍZ, MARCO

  • PAREDES, FRANCO GUSTAVO

  • PIDALINO, LUCÍA

  • RODÍGUEZ, ROCÍO

  • SABBATINI, MILAGROS

  • VILLAR, LUISANA

Becados Ingresantes 2026:
Los nuevos estudiantes seleccionados para recibir la beca habitacional el próximo año son:

  • BAEZ, LUISINA LUJAN

  • BURESTA, MARTINA

  • CERECEDA, AGUSTINA

  • COLLADO SPALTRO, PRISCILA

  • CORTÉS, MAITENA

  • FARÍAS, DANTE

  • GAETUCCI, JUANA

  • GONZÁLEZ, LÁZARO

  • JORGE, ESTEFANO

  • MENDEZ, ALEJO

  • NAVARRO, VIOLETA

  • OLIVA, ARIANA VALENTINA

  • ORNE, MAITE

  • RODRÍGUEZ, MAIA CONSTANZA

  • SEGOVIA, FERMÍN

  • UGOLETTI, JUAN MARTÍN

  • VILLAR, VALENTINA

Becados Ingresantes Suplentes 2026:
En caso de disponibilidad de vacantes, los siguientes estudiantes ocuparán un lugar como suplentes:

  • CÓRDOBA, NICOLÁS ALBERTO

  • RODRÍGUEZ, CAMILO ADOLFO

  • BUENAHORA, CANDELA DAIANA

La entrega oficial será – renovados – en calle Robbio N° 323 y deberán presentarse junto a un familiar a las 9:00 Hs. Para los becados ingresantes, la cita es a las 11:00 Hs. El encuentro incluirá la entrega de llaves, documentación correspondiente e información general.

