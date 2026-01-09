El C.U.N. otorgó un total de 32 Becas Habitacionales para el 2026

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Centro Universitario Nuevejuliense (C.U.N.) ha otorgado un total de 32 becas habitacionales para el ciclo lectivo 2026, en el marco de su evaluación anual de inscriptos y renovación de beneficios. De este total, 16 becas corresponden a estudiantes renovantes, mientras que 16 nuevos becados accederán a este beneficio durante el próximo año.

Los becados renovantes, que continuarán con la beca, y los nuevos ingresantes fueron seleccionados tras un proceso de evaluación del rendimiento académico de los anteriores y la revisión de los nuevos postulantes. Además, se incluyó una lista de suplentes, quienes podrán ocupar las vacantes en caso de ser necesario.

La ceremonia de entrega de las becas se llevará a cabo el próximo 11 de enero en la U.P. de 9 de Julio (ex F.U.N.), donde los becados y sus familiares recibirán las llaves y la documentación necesaria.

Becados Renovantes 2026:

Los siguientes estudiantes mantendrán su beca habitacional durante el próximo año:

ABATE, LUISANA

ADAMO, ANABELLA

DEFFEIS, JUAN MARTÍN

ELOLA, NAIHARA

ELOLA, NEREIDA

IBARRA, VERÓNICA DENISE

LAURE, VALENTINO

LOLLA GALVÁN, VALENTIN

MANCINI PÉREZ, LUNA

NOBLE GALVÁN, ANGELINA

ORTÍZ, MARCO

PAREDES, FRANCO GUSTAVO

PIDALINO, LUCÍA

RODÍGUEZ, ROCÍO

SABBATINI, MILAGROS

VILLAR, LUISANA

Becados Ingresantes 2026:

Los nuevos estudiantes seleccionados para recibir la beca habitacional el próximo año son:

BAEZ, LUISINA LUJAN

BURESTA, MARTINA

CERECEDA, AGUSTINA

COLLADO SPALTRO, PRISCILA

CORTÉS, MAITENA

FARÍAS, DANTE

GAETUCCI, JUANA

GONZÁLEZ, LÁZARO

JORGE, ESTEFANO

MENDEZ, ALEJO

NAVARRO, VIOLETA

OLIVA, ARIANA VALENTINA

ORNE, MAITE

RODRÍGUEZ, MAIA CONSTANZA

SEGOVIA, FERMÍN

UGOLETTI, JUAN MARTÍN

VILLAR, VALENTINA

Becados Ingresantes Suplentes 2026:

En caso de disponibilidad de vacantes, los siguientes estudiantes ocuparán un lugar como suplentes:

CÓRDOBA, NICOLÁS ALBERTO

RODRÍGUEZ, CAMILO ADOLFO

BUENAHORA, CANDELA DAIANA

La entrega oficial será – renovados – en calle Robbio N° 323 y deberán presentarse junto a un familiar a las 9:00 Hs. Para los becados ingresantes, la cita es a las 11:00 Hs. El encuentro incluirá la entrega de llaves, documentación correspondiente e información general.