Desde ‘San Cayetano’ se suma una nueva propuesta universitaria orientada a la industria

La Municipalidad incorporó, a través del Programa Puentes, la Diplomatura en Administración y Gestión Industrial de la Universidad Nacional de General Sarmiento, una formación bimodal y de perfil práctico que apunta a capacitar recursos humanos y potenciar el desarrollo productivo local

La Municipalidad de Nueve de Julio incorporó una nueva propuesta de formación universitaria a través del Programa Puentes: la Diplomatura en Administración y Gestión Industrial, dictada por la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). Se trata de una carrera corta, con fuerte orientación práctica, pensada para acompañar y fortalecer el desarrollo productivo local.

La diplomatura está destinada a personas con estudios secundarios completos o con certificación laboral interesadas en el campo de la administración y la gestión industrial, así como también a profesionales de la ingeniería, la administración y el diseño industrial, directivos, mandos medios, emprendedores, empresarios y personal de PyMEs industriales. Asimismo, apunta a quienes deseen formarse en la gestión de procesos productivos y en la mejora de la eficiencia industrial.

La cursada será de modalidad bimodal, combinando instancias presenciales y virtuales, y dará inicio a fines del mes de marzo. La sede para el dictado de las clases presenciales y para la realización de consultas administrativas será el Polo Socio Productivo San Cayetano, ubicado en la intersección de Libertad y Salta, con atención de lunes a viernes de 8 a 13 horas.

Para obtener mayor información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 2317 610082, escribir al correo electrónico [email protected] o seguir las novedades a través del Instagram direcciondeeducacion9dj.

Detalles y características de la diplomatura

La propuesta académica contará con la dirección académica de Jorge Camblong y la codirección de Miguel Diógenes Benegas, y se organiza en siete módulos que abordan contenidos vinculados a la administración y gestión industrial, los procesos productivos, la organización de la producción, la gestión de la calidad, el rol de los mandos medios, los costos industriales y el desarrollo y evaluación de proyectos productivos. Además, incorpora herramientas de mejora continua y el uso de la inteligencia artificial aplicada a la industria.

Desde el municipio destacaron que esta nueva diplomatura se enmarca en el Programa Puentes, cuyo objetivo es ampliar el acceso a la educación universitaria en el interior de la provincia de Buenos Aires, acompañar la formación de recursos humanos calificados y fortalecer el entramado productivo local, generando nuevas oportunidades de desarrollo para la comunidad de Nueve de Julio.

