Concluye el primer contingente de la Colonia de Vacaciones del Club Atlético y se prepara el inicio del segundo

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Concluye el primer contingente de la Colonia de Vacaciones en el Club Atlético, cerrando así una etapa de cuatro semanas repletas de actividades para los más pequeños. Durante este período, los niños tuvieron la oportunidad de iniciarse en la natación o, en muchos casos, afianzar sus habilidades en la pileta, mientras se divertían con juegos y diversas actividades recreativas.

Una de las jornadas más esperadas de esta última semana fue el festejo de despedida, donde los chicos celebraron el cierre de la primera etapa. Los responsables de la colonia destacaron que, a pesar de algunas mañanas frescas, el clima en general acompañó el desarrollo de las actividades programadas, permitiendo que los niños pudieran disfrutar de todas las propuestas sin inconvenientes.

Con la llegada del lunes, comenzará el segundo contingente de la colonia, manteniendo los mismos horarios: de 10 a 12:30 hs por la mañana y de 16 a 20 hs por la tarde. Durante la jornada vespertina, se incluye un intervalo a media tarde para que los chicos puedan merendar y recargar energías. Este nuevo grupo de niños disfrutará de las actividades hasta el próximo 6 de febrero, cuando se dará por finalizada la segunda etapa.

El Club Atlético sigue siendo un espacio de referencia para las vacaciones de los más pequeños, brindándoles una alternativa recreativa y educativa en un entorno seguro y divertido.